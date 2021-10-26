Змеиногорск: Уже — 409… Умерших от коронавирусной инфекции — 31. В Змеиногорском районе — семеро заболевших

23 Октября 2021 Уже — 409… Умерших от коронавирусной инфекции — 31. В Змеиногорском районе — семеро заболевших В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 409 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 142 пациента, умерли 31 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 054 человек, в т. ч. 6436 детей. Выздоровели 61 114 человек (+ 142). Умерли 6 054 человека (+ 31), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 716 человек (+ 22); иные причины смерти – 1 338 человек (+ 9).

По состоянию на 23 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3836 человек.

Кроме этого, 415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 815, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 296.

Минздравом края развернуто 4578 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 359. Резервных коек: 4578-3836-415=327

30 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

270 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 409 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 124, Бийск — 33, Рубцовск – 22, Славгород — 16, Егорьевский район — 15, Новоалтайск — 13, Камень-на-Оби — 12, Заринск — 11, Топчихинский район — 10, Кулундинский район — 9, Ключевский, Курьинский, Немецкий национальный, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 8, Бийский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский районы — по 7, Павловский район — 6, Алтайский, Бурлинский, Каменский, Локтевский районы — по 5, Михайловский, Романовский районы — по 4, Зональный, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Советский, Хабарский районы – по 3, Поспелихинский, Ребрихинский, Солонешенский, Шелаболихинский районы – по 2, Волчихинский, Залесовский, Красногорский, Кытмановский, Первомайский, Третьяковский, Угловский, Усть-Пристанский район – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: г. Барнаул — 29203, г. Алейск — 1586, Алейский район — 729, Алтайский район — 409, Баевский район — 219, Белокуриха — 475, Бийск — 7519, Бийский район — 1058, Благовещенский район — 948, Бурлинский район — 484, Быстроистокский район — 138, Волчихинский район — 674, Егорьевский район — 573, Ельцовский район — 136, Завьяловский район — 404, Залесовский район — 411, г. Заринск — 2396, Заринский район — 334, ЗАТО Сибирский — 178, Змеиногорский район — 979, Зональный район — 532, Калманский район — 881, г. Камень-на-Оби — 1243, Каменский район — 390, Ключевский район — 554, Косихинский район — 402, Красногорский район — 186, Краснощековский район — 363, Крутихинский район — 408, Кулундинский район — 912, Курьинский район — 498, Кытмановский район — 279, Локтевский район — 1148, Мамонтовский район — 490, Михайловский район — 856, Немецкий национальный район — 505, Новичихинский район — 452, Новоалтайск — 2176, Павловский район — 997, Панкрушихинский район — 176, Первомайский район — 1357, Петропавловский район — 292, Поспелихинский район — 938, Ребрихинский район — 752, Родинский район — 481, Романовский район — 288, г. Рубцовск — 5895, Рубцовский район — 807, Славгород — 1863, Смоленский район — 345, Советский район — 239, Солонешенский район — 204, Солтонский район — 286, Суетский район — 85, Табунский район — 479, Тальменский район — 1147, Тогульский район — 367, Топчихинский район — 862, Третьяковский район — 486, Троицкий район — 474, Тюменцевский район — 398, Угловский район — 421, Усть-Калманский район — 633, Усть-Пристанский район — 438, Хабарский район — 282, Целинный район — 412, Чарышский район — 284, Шелаболихинский район — 466, Шипуновский район — 938, г. Яровое – 834.

Из общего числа заболевших 913 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 53683 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 85054 заболевших: 18362 – у больных внебольничной пневмонией, 57696 – у заболевших ОРВИ, в 8996 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2285892 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 350,92 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9590 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 9879 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 036 948 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 23.10.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 745112 человек, в том числе: 46 721 человек получили первую прививку; 687 312 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт), 11 079 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник