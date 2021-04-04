Змеиногорск: УГМК-Телеком завершила монтаж металлокаркаса склада угля для автоматизированной котельной на Корбалихинском руднике

1 Апреля 2021 УГМК-Телеком завершила монтаж металлокаркаса склада угля для автоматизированной котельной на Корбалихинском руднике

Компания УГМК-Телеком завершила монтаж металлокаркаса склада угля для будущей автоматизированной котельной, которая обеспечит выработку тепла для вентиляторно-калориферной установки и зданий производственной площадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы», расположенного в Змеиногорском районе.

«УГМК-Телеком в качестве генерального подрядчика проекта предстоит реконструировать котельную, увеличив ее мощность до 71,0 МВт. На сегодня сотрудники завершили монтаж металлического каркаса для склада угля. Забиты 50 свай и смонтировано 62 тонны металлоконструкций. Ведутся работы по монтажу металлического каркаса котельного зала», — рассказывает директор проектного офиса «Инженерные системы» УГМК-Телеком Руслан Прядилин.

Поскольку заводы выпускают только 12-метровые несущие балки, а для строительства склада требовались 18-метровые элементы, использовались составные конструкции, монтируемые непосредственно на объекте.

«По завершении сборки был проведен неразрушающий ультразвуковой контроль 20% швов, соединение металлокаркаса склада проверено аккредитованной лабораторией», — добавил Руслан Прядилин.

Работа нового объекта будет максимально автоматизирована, кроме того, котельную оборудуют датчиками загазованности, системой автоматического пожаротушения и системой очистки котловых газов.

Ввод котельной в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Змеиногорский вестник