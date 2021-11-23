Змеиногорск: Угля не купить. В районах Алтайского края накануне морозов люди не знают, чем топить печи

20 Ноября 2021 Угля не купить. В районах Алтайского края накануне морозов люди не знают, чем топить печи

Сразу в нескольких районах Алтайского края люди не знают, чем топить печи – угля либо нет в продаже вообще, либо его приходится заказывать издалека и по нереальным ценам. По данным источников ИА «Амител», сложности с топливом есть в Хабарском, Новичихинском, Поспелихинском, Каменском, а также Локтевском и Третьяковском районах. В Минстрое о проблеме знают и пытаются решить её в «ручном режиме». С чем связан дефицит угля, почему жители не смогли закупить топливо заранее и что им делать, разбирался amic.ru.

Пропал уголь

В социальных сетях жительница Третьяковского района Анна сообщила, что накануне морозов сельчане не могут купить уголь.

«И дело даже не в огромных ценах, а в том, что его нет. Людям приходится везти уголь из других районов. Цена 5000 рублей за тонну, плюс доставка. А там очень много пенсионеров. В «Гортопе» сообщили, что уголь не отпускают на продажу из шахт, так как он весь идёт на экспорт. Вот так в стране, где больше всего газа и угля, людям нечем согреться зимой», – цитирует слова женщины сообщество Barnaul22.

По словам главы Третьяковского района Евгения Германа, он не уверен, что женщина говорит именно о его районе: «У нас даже такого предприятия нет – «Гортоп», отметил он, но при этом подтвердил, что проблема с углём в муниципалитете имеется. При этом, подчёркивает глава, топливо для населения закончилось только вчера: «Приходило 240 тонн хакасского угля к нам, по 5700 рублей за тонну – люди всё разобрали».

Как отмечает Герман, за последние десять лет такая ситуация, когда нет угля для населения, сложилась впервые. Более того, до начала октября уголь в районе, по словам руководителя, был в избытке. «Я сам топлюсь печкой. Купил уголь в сентябре. Причём выбирал, не знал, какой лучше взять. А потом начался ажиотаж и всё раскупили».

В прежние годы, говорит Герман, уголь можно было купить в любой день даже зимой. Видимо, поэтому, предполагает он, сельчане не торопились его закупать заранее: «дожгли старый и пошли за новым. А нового – не завезли. Эту проблему своими силами мы не решим. Нужно насытить рынок, человек сам должен выбирать, когда купить, сколько и какой уголь».

Всего, по словам Евгения Германа, Третьяковскому району необходимо 2000 тонн угля для нужд населения и еще 500 тонн – сельхозпредприятиям и мелким магазинам. Пока местные предприниматели продают уголь из своих запасов тем, кто не успел запастись топливом заранее. Но в ближайшие дни тут ждут уголь из Хакасии и Кузбасса. Ситуацию с поставками держит на контроле Минстрой Алтайского края: «Есть определённые трудности с подвижным составом. Нами уже подготовлено письмо в адрес руководства Республики Казахстан для оказания содействия в поставках», – отметили в пресс-службе.

Дефицит угля сложился и в других районах Алтайского края: Хабарском, Новичихинском, Поспелихинском, Каменском и Локтевском. При этом, как отмечают в пресс-службе Минстроя, в Локтевском районе ситуация решается в частном порядке. «Если у человека нет возможности съездить за углём в Рубцовск (там ближайшая площадка, где хранятся запасы топлива), а ему действительно нужно, администрация Локтевского района принимает решение о выделении угля из своего резервного фонда», – пояснили в ведомстве.

«МК на Алтае» сообщает о том, что на отсутствие угля жалуются жители Михайловского района и Славгорода. Люди вынуждены везти топливо из Волчихинского района, причём покупают его втридорога. Цена за тонну доходит до 3,8 тысячи рублей, хотя ещё месяц назад была не выше 3,2 тысячи. «Сейчас угля уже нет. Брат пытается закупить на зиму, не может найти», – цитирует МК женщину. Жители Славгорода сообщают, что им уголь продают по четыре тысячи рублей за тонну – на тысячу рублей дороже, чем летом.

С дефицитом угля для нужд населения в Славгороде столкнулись ещё летом 2021 года. Жители не могли приобрести топливо даже по завышенным рыночным расценкам. По словам жительницы пригородного села Покровка, ей повезло купить уголь в начале ноября, а она оставила заявку ещё в августе. Многие же горожане к наступлению зимы так и не успели заполнить личные хранилища, сообщают «Вести Алтай».

По данным телеканала, вагоны с топливом периодически приходят в город, однако объёма на всех не хватает.

А котельным угля хватит?

По данным Минстроя, сейчас котельные, которые отапливают школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, а также жилищный фонд в районах края, углём обеспечены. «Есть небольшие трудности в определённых районах, но они перекрываются возможностями резервного запаса краевого угля. И в случае возникновения экстренных ситуаций, муниципалитетам оказывается содействие», – сообщили в пресс-службе.

В котельных Третьяковского района уголь есть, подтверждает и глава муниципалитета. В сутки, по его словам, котельные района сжигают по 40-46 тонн топлива.

«На сегодняшний день все котельные обеспечены углём до понедельника включительно. Это первое. Второе – Минстрой с понедельника даёт нам ещё 500 тонн резервного угля. Третье – мы вошли на совместные торги по краю, а это ещё 1000 тонн. Четвёртое – перед этим мы выходили на конкурс, отыграли себе 1000 тонн, нам поставил «Кузбассразрезуголь». То есть у нас по углю в котельных вопросов до понедельника нет. В понедельник отправим в Рубцовск за резервным углём», – сообщил Евгений Герман.

Что случилось с углём?

Рост цен и дефицит угля связаны с тем, что топливо активно идёт на экспорт, причём по более высоким ценам. Соответственно, выросла цена и для нашего потребителя, объяснили amic.ru в пресс-службе Минстроя Алтайского края:

«У нас действительно в этом году большой запрос на экспорт. Активно уголь закупает Китай, Европа. Цена, естественно, значительно выросла. И в данном случае мы не можем повлиять на ценообразование».

Ранее предприниматель из Павловского района Александр Верещагин рассказывал amic.ru, что стоимость угля подняли добывающие предприятия из-за высокого спроса за рубежом. То есть произошла такая же ситуация, как до этого с металлом, древесиной и даже сельскохозяйственными культурами, например, подсолнечником.

«Стоимость угля растёт на мировых рынках. Если заграница готова купить топливо в больших объёмах и по выгодной цене, разрезы направляют уголь туда, и его стоимость на внутреннем рынке растёт. Во-вторых, поднялись цены на металл, запчасти подорожали. Угольные разрезы это сразу почувствовали: у них импортная техника. В-третьих, вырос налог на добычу полезных ископаемых. В совокупности эти факторы привели к подорожанию сырья», – отмечал предприниматель.

По мнению депутата Алтайского Заксобрания Александра Ткачёва, такая ситуация сложилась из-за того, что в приоритете – интересы крупного бизнеса, а не простых жителей. «После того как за границей взлетели цены на уголь, туда устремились все потоки сырья. Соседний Казахстан быстро переключился на китайский рынок, а крупные промышленники Кузбасса делают деньги в Европе. Таким образом, у нас получается, что стратегически важная отрасль экономики обслуживает чьи-то интересы за рубежом и работает ради прибыли, а не ради граждан, обречённых замерзать в своих домах», – возмутился депутат 17 ноября.

Он также сообщил, что обратился в региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и потребовал провести проверку и принять меры по ситуации с поставками угля.

Амител

Змеиногорский вестник