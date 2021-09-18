Змеиногорск: УФАС оштрафовало владельцев газовых заправок почти на 12 млн рублей за сговор в Барнауле

15 Сентября 2021 УФАС оштрафовало владельцев газовых заправок почти на 12 млн рублей за сговор в Барнауле Ряд компаний – владельцев газовых заправок в Барнауле оштрафовали за сговор с целью устранения конкуренции. Как сообщает пресс-служба УФАС по Алтайскому краю, организации установили и поддерживали в 2019 году одинаковые розничные цены на сжиженный углеводородный газ.

В совокупности компаниям «Газавтонефть», «Микрон», «Газкомпани», «Газпрофнефть», а также одному индивидуальному предпринимателю предстоит оплатить штрафы общей суммой 11,9 млн рублей. Антимонопольное дело стало итогом масштабной проверки, которую начали осенью 2019 года, после массовых обращений по поводу цен на газ.

Сотрудники ведомства подтвердили одинаковые ценники на топливо в чеках и на стелах АГЗС, а объяснить такое совпадение компании не смогли. Комиссия установила, что все ответчики имеют индивидуальные структуры затрат, а для поддержания одинаковых цен компании заключили устную договорённость.

Решение антимонопольщиков подтвердили в арбитражных судах двух инстанций. Компаниям выписали оборотные штрафы, а в отношении двух участников расследования материалы передали в правоохранительные органы.

Амител

Змеиногорский вестник