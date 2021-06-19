Змеиногорск: Ученые прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в России в конце июня

16 Июня 2021 Ученые прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в России в конце июня В конце июня в России может быть зарегистрирован суточный максимум заболевших коронавирусом — до 25 тыс. человек, следует из прогноза математиков Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). По их подсчетам, пик эпидемии придется на середину июля, сообщает газета «Известия».

Российские математики из СПбГУ обновили прогноз по заболеваемости, заложив в него новые данные. В основе их модели расчета заложен так называемый итеративный подход (при работе ведется непрерывный анализ новой информации с корректировкой полученных результатов). Прогнозы строятся на четыре–пять недель, а лежащие в их основе данные обновляются в реальном времени, что позволяет более точно рассчитать прогноз развития эпидемии.

Уже в следующем месяце, как считают ученые, число активных больных составит 580 тыс. Это даже выше пиковых значений января (в том месяце максимальное число активных случаев составляло около 560 тыс.). При этом число новых случаев в январе было выше — примерно 29 тыс.

По достижении очередного пика заболеваемость должна снизиться, прогнозирует СпбГУ. Ученые рассчитывают, что к середине июля число новых случаев заражения COVID-19 в сутки может составить 20 тыс. Уже к 1 августа суточное число заболевших будет составлять половину от пиковых значений. Избежать четвертого пика заболеваемости можно лишь при резком росте числа вакцинированных, заявил «Известиям» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

На 12 июня в России от коронавируса вакцинировались 18 млн россиян (11% от всего населения). Для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились или переболели как минимум 60% жителей страны. В Кремле накануне заявили, что недовольны темпами вакцинации. Главврач московской Коммунарки Денис Проценко считает, что единственный способ победить пандемию — сделать вакцинацию обязательной. О том, что , что вакцинация может стать обязательной «в интересах государства или для защиты населения», ранее говорил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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Змеиногорский вестник