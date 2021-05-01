Змеиногорск: Ученица Змеиногорской школы №3 победила в краевом конкурсе
28 Апреля 2021 Ученица Змеиногорской школы №3 победила в краевом конкурсе В апреле Алтайский ГАУ провел заочный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021», где член школьного лесничества «ЮнКомЛес» ученица 10 класса МБОУ «Змеиногорская СОШ №3» ВЛАСОВА СВЕТЛАНА одержала победу (руководитель Зубова Е. А. ) Поздравляем Светлану, желаем победы на очном туре 22-23 мая в Барнауле на площадке Алтайского государственного аграрного университета.