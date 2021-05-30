Змеиногорск: Убытки на 200 млн рублей. Строительство школ и детсадов на Алтае колоссально подорожало

27 Мая 2021 Убытки на 200 млн рублей. Строительство школ и детсадов на Алтае колоссально подорожало

Алтайские компании, которые возводят в регионе школы, детсады и больницы, оказались на грани банкротства. Ещё несколько лет назад фирмы выиграли торги и заключили с государством контракты, в которых зафиксирована сумма строительства объектов. Однако из-за пандемии и стремительного роста цен на материалы стоимость возведения соцучреждений выросла на 30-50%, и компании работают с огромным минусом. Об этом подрядчики заявили 26 мая на круглом столе, посвящённом проблеме госстроек. Сейчас организации опасаются, что не смогут найти средства на завершение школ и детсадов, а потому просят помощи у краевых властей.

Убытки на 200 млн

В конце октября 2020 года компания «Селф» (принадлежит бизнесмену Нодару Шонии) выиграла аукцион на строительство школы в барнаульском посёлке Спутник. С застройщиком заключён контракт на 500 млн рублей. Именно эту сумму получил девелопер от государства. В ней заложена стоимость всех строительных материалов, работ, а также прибыль компании.

Однако, по словам главного инженера «Селфа» Александра Жокина, из-за роста цен на стройматериалы стоимость возведения школы выросла до 685 млн рублей. Проблема в том, что убытки в 185 млн рублей государство компании не вернёт – условиями контракта это не предусмотрено.

«У нас дефицит бюджета есть по железобетону. По фонду оплаты труда дефицит составляет 40-50 млн рублей (это означает, что в контракте на оплату труда заложена сумма на 40-50 млн рублей меньше, чем должна потратить компания, – прим. ред.). Каменщики не готовы работать за 2 тыс. за кубический метр, а в расценках сметы цена и того ниже. Стоимость строительства не соответствует реальной», – объясняет Жокин.

«Наши ресурсы заканчиваются»

Убытки компании «Новострой», которая возводит объекты не только в Алтайском крае, но и в Республике Алтай, ещё больше. По словам руководителя компании Игоря Новикова, на строительство школы в селе Усть-Кокса (расположено в 325 км от Горно-Алтайска) компания должна потратить на 250 млн рублей больше, чем заложено в смете.

«У нас по госконтрактам два объекта в Алтайском крае и два – в Республике Алтай. В марте нас попросили посчитать фактические затраты, которые мы несём с учётом удорожания строительных материалов, повышения заработной платы. По средней школе на 330 мест в селе Ларичиха (Тальменский район Алтайского края, – прим. ред.), предполагаемый убыток составляет 150 млн рублей. По детскому саду на 275 мест в Рубцовске – минус 110 млн рублей. В Республике Алтай школа в Усть-Коксе, это 500 км от Горно-Алтайска, – минус 250 млн рублей», – сокрушается Игорь Новиков.

Он отмечает, что компании балансируют на грани банкротства и уже задумываются над тем, чтобы уйти с рынка. Будут ли в этом случае завершены начатые стройки – вопрос открытый.

«Что нам делать? Кредиты подходят к концу, собственных оборотных средств недостаточно. Мы не смогли спрогнозировать удорожание строительных материалов, и на складе товаров нет. Будет замечательно, если нам в правительстве края скажут: «Цены выросли на 30%, и мы готовы увеличить цену контракта». У «Жилищной инициативы», «Селфа» ситуация проще, они строят ещё и жильё, поэтому из одного кармана в другой могут переложить средства. У нас единственный источник финансирования – контракты. Наши ресурсы заканчиваются», – говорит Новиков.

Однако власти Алтайского края «связаны по рукам и ногам», и пока помочь подрядчикам не в силах, сообщил присутствующий на круглом столе замминистра строительства и ЖКХ региона Игорь Спивак. По его словам, пока надежда – лишь на правительство страны.

«Сейчас в Госдуму на рассмотрение направлен закон, который позволяет менять условия контрактов в части формирования цены, если происходит удорожание. Но мы располагаем информацией, что Минфин России категорически против таких изменений. И пока закон не примут или не будет какого-то результата по его дальнейшей судьбе, мы связаны по рукам и ногам: мы не можем принимать законодательные действия, готовить правовые документы на уровне субъекта. Если федерация ничего не примет, тогда на уровне края этот вопрос будет рассмотрен», – отметил он.

Однако представителей строительных компаний такой ответ не устроил. По их оценкам, ещё до принятия закона (хоть федерального, хоть регионального) Алтайский край ждёт катастрофа: подрядчикам не хватит средств на завершение проектов, они бросят полуготовые школы и детсады и уйдут с рынка. Поэтому компании надеются, что правительство региона всё-таки примет какие-то кардинальные решения, способные помочь строителям сейчас.

Амител

Змеиногорский вестник