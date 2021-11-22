Змеиногорск: Убойный запрет. Почему на Алтае могут вырасти цены на мясо

19 Ноября 2021 Убойный запрет. Почему на Алтае могут вырасти цены на мясо

С 11 ноября в Алтайском крае начал действовать запрет на продажу мяса скота, забитого на домашнем подворье. Теперь сельчане обязаны везти животных на специальные убойные пункты, чтобы получить документы на продажу. Сельские жители боятся, что из-за новых правил они могут остаться без средств к существованию, а предприниматели прогнозируют неизбежный рост цен на мясо.

Неотложные меры

Запрет на подворный убой хотели ввести еще с 1 октября текущего года. Но после волны недовольства фермеров уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов попросил губернатора Виктора Томенко отложить меры до конца 2022 года. Сроки введения запрета действительно перенесли, но всего лишь на месяц. Уже 11 ноября он вступил в силу. Забивать скот у себя во дворе теперь можно только для личного употребления. Для продажи мяса нужно везти животных на скотобойню, иначе необходимых ветеринарных документов не выдадут.

«На сегодняшний день не стоит вопрос о запрете выращивания животных в личных подсобных хозяйствах. Речь идет о соблюдении действующих нормативных документов. Бесконтрольный убой животных является причиной распространения многих инфекционных болезней животных, в первую очередь это касается африканской чумы свиней. Только в текущем году по России было выявлено более 370 вспышек данного заболевания. Такой же угрозой для животноводства является ящур. Поэтому важно обеспечить ветеринарный контроль на всех этапах получения мяса», — пояснил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Для сельских жителей введенные меры обернулись целым рядом проблем. Во-первых, теперь необходимо где-то брать специальный транспорт, чтобы отвезти животных на убойный пункт. Во вторых, сама услуга по убою тоже не бесплатная. По разным расценкам, за одну голову придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. В конечном счете, все это отразится на цене товара.

Цены вверх

По словам председателя Алтайского союза предпринимателей Юрия Фрица, цены на мясо однозначно вырастут.

«Пока трудно сказать, насколько цена изменится, но она изменится однозначно. Потому что появляются дополнительные издержки по услугам боен, по транспортной логистике. Это малая из бед. Понятно, что за все заплатит, в конце концов, покупатель, что абсолютно не радует при нашей покупательной способности в Алтайском крае. Такая дополнительная нагрузка как на бизнес, так и на граждан не приемлема, – говорит Юрий Фриц. – Также, скорее всего, возникнет дефицит качественного продукта, появятся серые схемы продажи цены, в том числе через соцсети».

Плюс ко всему теперь сельхозпроизводители могут начать продавать больше мяса на экспорт – например, в Казахстан или Омскую область, где этот закон еще не принят. По мнению Фрица, корни этого запрета — в интересах крупных сетей мясопроизводящих и перерабатывающих холдингов.

Дефицит убойных пунктов

Инициатива запрета на подворный убой принадлежит федеральному министерству сельского хозяйства. Замминистра ведомства прислал в регион письмо, где было указан, что запрет возможен «только при оснащении соответствующих территорий достаточным количеством убойных пунктов и площадок». Однако в Алтайском крае как минимум в 20 районах есть проблемы с бойнями.

В десяти районах боенских пунктов нет (Бурлинский, Залесовский, Ельцовский, Калманский, Красногорский, Крутихинский, Кытмановский, Солонешенский, Солтонский, Угловский).

В Ребрихинском и Топчихинском районых специализированные убойные пункты есть, однако они принадлежат промышленным свиноводческим комплексов. Частники не могут ими воспользоваться.

В восьми районах бойни не оказывают услуги частникам, хотя потенциально могли бы это делать (Змеиногорский, Ключевский, Краснощековский, Курьинский, Родинский, Суетский, Табунский, Третьяковский).

Потеря доходов

Некоторые сельчане после введения запрета боятся вовсе остаться без денег. Так, жители трех сел Ребрихинского района — Белово, Рожнев Лог и Пеньки — просят отменить запрет на выдачу ветсправок при подворном забое скота. Они написали обращение к губернатору, вице-губернатору, в приемную Дмитрия Медведева и региональное отделение ОНФ.

«Ближайшие бойни находятся в соседних районах, до которых расстояние более 100 км. Большинство жителей района выращивают сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах на мясо с целью продажи для получения необходимых средств к существованию. Рабочих мест в селе почти нет, а если кто трудоустроен, то имеют очень низкий уровень заработной платы. Жители Ребрихинского района поставлены в безвыходное положение», – написали сельские жители.

После многочисленных обращений фермеров к проблеме подключились общественники. Представители Общероссийского народного фронта направили прокурору Алтайского края письмо с просьбой оценить законность запрета.

АИФ

Змеиногорский вестник