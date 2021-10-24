Змеиногорск: «У нас умирают 19-летние»: в бийском ковидном госпитале полная реанимация

21 Октября 2021 "У нас умирают 19-летние": в бийском ковидном госпитале полная реанимация Таких цифр в бийском ковидном госпитале ещё не видели. Год назад под ИВЛ было максимум два десятка человек, сейчас же 65.

Переполненная реанимация и врачи, которые круглосуточно спасают жизни десятков людей – так сейчас выглядит «красная зона» в Бийске. В городе, в котором боятся болеть, – места в местном госпитале заканчиваются. Здесь находятся самые тяжёлые пациенты.

«Все реанимационные палаты заполнены. Больные очень тяжёлые, они имеют, как тяжёлую патологию по коронавирусной инфекции, тяжёлое течение пневмонии, так и сопутствующие заболевания, которые ещё больше утяжеляются во время лечения ковидной инфекции», – говорит заместитель главврача по МО больницы №2 Бийска Ольга Каурова.

По словам медика, самому молодому пациенту реанимации сейчас 18 лет.

«Мы их называем детьми, это пациенты, которые только что вышли из детской лечебной сети и попали к нам. 19-летняя девочка у нас была, она не горожанка Бийска, из другого региона. Поступила в крайне тяжёлом состоянии. К сожалению, был неблагоприятный исход. То есть возраст на сегодняшний день не имеет никакого значения», – рассказала медик.

По словам врачей, большое количество молодых людей в реанимации объясняется не только мутацией инфекции, но и тем, что молодежь чаще посещает общественные места. А вот вакцинированных пациентов здесь мало.

«Привитые есть, но они редко доходят до отделения реанимации. Как правило, это пациенты, имеющие какую-то ещё другую патологию, а в основном все наши пациенты, которые находятся в реанимации – это все не привитые пациенты», – подчеркивает Ольга Каурова.

Места не пустуют

Те, кому удаётся пойти на поправку, не скрывают – пройдя страшное, навсегда изменили своё мнение о болезни.

«Нужно надевать всегда перчатки, маски, менять их, полтора метра держать на расстоянии. Теперь буду всем своим родственникам, друзьям и знакомым об этом говорить. Я не прививался и пожалел об этом. Через полгода пойду обязательно», – говорит один из пациентов госпиталя.

Освобождающиеся места в реанимации долго не пустуют. Почти сразу же его занимает следующий пациент. Увидеть медиков без СИЗов здесь почти невозможно: дежурство может длиться несколько суток подряд.

«Очень большие трудности с кадровым составом. Медперсонал приходит, кто-то не выдерживает колоссальной нагрузки. Кто остаётся, конечно, работает на полную мощность, не жалея себя. Большое им за это спасибо. Большое спасибо молодым специалистам, которые ещё только-только отучились, но уже пришли на работу в таких тяжелейших условиях, помогают работать, иначе бы была катастрофа», – отмечает главный врач больницы №2 Бийска Алексей Карнаухов.

Причём трудности начинаются с приёмного покоя. Только за каких-то четыре часа здесь принимают примерно по 40 пациентов. Врач приемного покоя Виктор Грибанов говорит, что как-то было 76 поступивших пациентов за смену.

На данный момент заполняемость в госпитале – 620 коек. Из них 67 в реанимации.

«Я не боюсь ничего»

При этом на улицах Бийска всё так же людно, в транспорте почти безмасочно, и в коронавирус часто местные жители, по их словам, не верят.

«Не прививались. И не хочу маску. Если честно, я не боюсь ничего. На мой взгляд, у того, кто привился, больше шансов заболеть от чего-то другого»;

«В Иркутск ездил, в Уренгой ездил. Два года подряд езжу по вахтам, и без маски ездил, и ни разу не заболел», – отмечают некоторые бийчане.

На сегодняшний день Бийск занимает одну из лидирующих позиций по уровню заболеваемости коронавирусом в регионе. Мест в госпиталях с каждым часом становится всё меньше. Из-за высокой смертности власти решили выделить дополнительное место под морг и расширить местные кладбища.

За последний месяц, как показывает статистика, смертей от последствий коварной инфекции резко стало больше. Однако желающих вакцинироваться в регионе больше не становится. А вот свободных мест в ковидных госпиталях скоро не останется совсем.

https://tolknews.ru/medicina/65007-chto-proishodit-v-biyskom-kovidnom-gospitale-i-skolko-tam-tyazhel…

Змеиногорский вестник