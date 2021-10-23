Змеиногорск: У нас вводят пропуск по QR-коду. Что это такое, где его взять и что с ним делать

21 Октября 2021 У нас вводят пропуск по QR-коду. Что это такое, где его взять и что с ним делать

Уже 50 регионов России заявили о введении QR-протоколов при посещении кафе, ресторанов, культурных заведений и прочих мест массового пребывания людей. Правительство Алтайского края сообщило, что в нашем регионе тоже начали готовиться к введению QR-кодов. Рассказываем, что это такое, где его берут и что с ним делать дальше.

1

Что такое QR-код?

Это специальный штрих-код с зашифрованной информацией. QR-код вакцинации получают те, кто поставил прививку от коронавируса. При сканировании этого кода выдается информация о действительности прививочного сертификата, а также ссылка для проверки его подлинности.

2

Для чего нужен QR-код вакцинации?

В период пандемии COVID-19 во многих регионах России QR-код о вакцинации требуется при посещении ресторанов, кафе, театров, а также других общественных мест и массовых мероприятий. Такое же требование собираются ввести и в Алтайском крае.

3

Где и как получить QR-код?

Если вы прошли полный цикл вакцинации от коронавируса, то QR-код будет доступен в личном кабинете на портале госуслуг (если у вас есть подтверждённая учётная запись на едином портале госуслуг).

Сертификат и QR-код появятся автоматически в личном кабинете на портале госуслуг после второй прививки.

Чтобы его найти:

Зайдите в личный кабинет на портал госуслуг;

Нажмите в левом верхнем углу на иконку меню и во всплывшем окошке выбирайте вкладку «Здоровье»;

Откройте «Дневник самонаблюдений и сертификат вакцинации от COVID-19»;

Вам откроется окно с номером сертификата, QR-код находится на этой же странице ниже.

Чтобы скачать QR-код, кликните на гиперссылку «скачать сертификат в PDF» и загрузите его на мобильное устройство.

Сертификат также можно распечатать.

4

Я не вакцинировался, но переболел коронавирусом. Мне QR-код не положен?

Если в течение последних 6 месяцев вы переболели коронавирусной инфекцией и имеете подтверждённую учётную запись на Госуслугах, то вы также получите сертификат о перенесённом заболевании COVID-19 и QR-код.

Если же вы во время болезни к врачам не обращались, или переболели бессимптомно, то QR-код о перенесённой болезни не получите.

В этом случае вам придется сдавать ПЦР-тест.

5

Я переболел коронавирусом, но мне не пришел сертификат на Госуслугах. Что делать?

Сначала обратиться в свою поликлинику и узнать, передавали ли ваши данные в реестр переболевших коронавирусом. Дело в том, что из-за большого потока болеющих их иногда передают с задержкой.

Если в поликлинике утверждают, что данные передали, звоните на горячую линию «Госуслуг» по номеру 8-800-100-70-10 или 115 (для звонков с мобильных телефонов).

6

А если у меня нет заключения о перенесенном коронавирусе, но есть справка о высоких антителах?

Увы. Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие.

7

Как пользоваться QR-кодом?

Вы можете его скачать в PDF-формате либо на телефон, либо распечатать и носить с собой. На входе в учреждение вы можете предъявить QR-код охраннику либо с экрана смартфона, либо в распечатанном виде.

9

Меня нет на Госуслугах, и телефон кнопочный. Что делать?

Тогда приобретите (если у вас еще нет) Сертификат профилактических прививок (продают в аптеках). Туда вносят все прививки, которые вам ставили. Возьмите этот сертификат, паспорт и подойдите в ту клинику, где вам ставили вакцину от коронавируса. Врач сделает запись о вакцинации и поставит печать.

8

А где в Алтайском крае может потребоваться QR-код?

Пока нет точного перечня мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Но правительство Алтайского края уже сообщило, что планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей.

Более точный перечень мест обещают сообщить в ближайшее время.

Амител

Змеиногорский вестник