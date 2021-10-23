ГОРНЯК22 24.10.2021
Алтайский край

Змеиногорск: У нас вводят пропуск по QR-коду. Что это такое, где его взять и что с ним делать

Горняк22
17 часов Ago

21 Октября 2021 У нас вводят пропуск по QR-коду. Что это такое, где его взять и что с ним делать

Уже 50 регионов России заявили о введении QR-протоколов при посещении кафе, ресторанов, культурных заведений и прочих мест массового пребывания людей. Правительство Алтайского края сообщило, что в нашем регионе тоже начали готовиться к введению QR-кодов. Рассказываем, что это такое, где его берут и что с ним делать дальше.

1

Что такое QR-код?
Это специальный штрих-код с зашифрованной информацией. QR-код вакцинации получают те, кто поставил прививку от коронавируса. При сканировании этого кода выдается информация о действительности прививочного сертификата, а также ссылка для проверки его подлинности.

2

Для чего нужен QR-код вакцинации?
В период пандемии COVID-19 во многих регионах России QR-код о вакцинации требуется при посещении ресторанов, кафе, театров, а также других общественных мест и массовых мероприятий. Такое же требование собираются ввести и в Алтайском крае.

3

Где и как получить QR-код?

Если вы прошли полный цикл вакцинации от коронавируса, то QR-код будет доступен в личном кабинете на портале госуслуг (если у вас есть подтверждённая учётная запись на едином портале госуслуг).

Сертификат и QR-код появятся автоматически в личном кабинете на портале госуслуг после второй прививки.

Чтобы его найти:

  • Зайдите в личный кабинет на портал госуслуг;
  • Нажмите в левом верхнем углу на иконку меню и во всплывшем окошке выбирайте вкладку «Здоровье»;
  • Откройте «Дневник самонаблюдений и сертификат вакцинации от COVID-19»;
  • Вам откроется окно с номером сертификата, QR-код находится на этой же странице ниже.

Чтобы скачать QR-код, кликните на гиперссылку «скачать сертификат в PDF» и загрузите его на мобильное устройство.

Сертификат также можно распечатать.

4

Я не вакцинировался, но переболел коронавирусом. Мне QR-код не положен?

Если в течение последних 6 месяцев вы переболели коронавирусной инфекцией и имеете подтверждённую учётную запись на Госуслугах, то вы также получите сертификат о перенесённом заболевании COVID-19 и QR-код.

Если же вы во время болезни к врачам не обращались, или переболели бессимптомно, то QR-код о перенесённой болезни не получите.

В этом случае вам придется сдавать ПЦР-тест.

5

Я переболел коронавирусом, но мне не пришел сертификат на Госуслугах. Что делать?

Сначала обратиться в свою поликлинику и узнать, передавали ли ваши данные в реестр переболевших коронавирусом. Дело в том, что из-за большого потока болеющих их иногда передают с задержкой.

Если в поликлинике утверждают, что данные передали, звоните на горячую линию «Госуслуг» по номеру 8-800-100-70-10 или 115 (для звонков с мобильных телефонов).

6

А если у меня нет заключения о перенесенном коронавирусе, но есть справка о высоких антителах?
Увы. Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие.

7

Как пользоваться QR-кодом?
Вы можете его скачать в PDF-формате либо на телефон, либо распечатать и носить с собой. На входе в учреждение вы можете предъявить QR-код охраннику либо с экрана смартфона, либо в распечатанном виде.

9

Меня нет на Госуслугах, и телефон кнопочный. Что делать?
Тогда приобретите (если у вас еще нет) Сертификат профилактических прививок (продают в аптеках). Туда вносят все прививки, которые вам ставили. Возьмите этот сертификат, паспорт и подойдите в ту клинику, где вам ставили вакцину от коронавируса. Врач сделает запись о вакцинации и поставит печать.

8

А где в Алтайском крае может потребоваться QR-код?

Пока нет точного перечня мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Но правительство Алтайского края уже сообщило, что планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей.

Более точный перечень мест обещают сообщить в ближайшее время.

Амител

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Змеиногорск: Минпромторг: магазины продолжат бесперебойную работу в нерабочие дни

Змеиногорск: Минпромторг: магазины продолжат бесперебойную работу в нерабочие дни

Горняк22
17 часов Ago
21 Октября 2021 Минпромторг: магазины продолжат бесперебойную работу в нерабочие дни Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что системообразующие предприятия страны продолжат...
Горняк22: В Волчихинском районе бывший председатель общественной организации предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Волчихинском районе бывший председатель общественной организации предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела  в отношении бывшего председателя общественной...
Горняк22: Житель города Рубцовска признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Рубцовска признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago
Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для...

Читать по теме:

ВТОПЕ: