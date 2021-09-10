Змеиногорск: WhatsApp с 1 ноября прекратит поддержку устаревших устройств на Android и iOS

7 Сентября 2021 WhatsApp с 1 ноября прекратит поддержку устаревших устройств на Android и iOS

Мессенджер WhatsApp 1 ноября прекратит работу на устройствах на базе устаревших версий Android и iOS. Об этом сообщается на сайте приложения.

С указанной даты поддерживаться будут только смартфоны и планшеты на Android 4.0.4 и iOS 9 и старше.

«Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты», – посоветовали разработчики.

Напомним, что пользователи Android-устройств получили возможность авторизоваться в мессенджере WhatsApp с помощью функции «флеш-звонков». При входе в учётную запись приложение самостоятельно позвонит на номер абонента. Отвечать на звонок не нужно – при получении соответствующего разрешения оно самостоятельно просмотрит список входящих звонков и подтвердит, что это действительно тот самый пользователь.

Амител

Змеиногорский вестник