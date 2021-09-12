Змеиногорск: WhatsApp позволит скрывать время последнего визита в мессенджер

9 Сентября 2021 WhatsApp позволит скрывать время последнего визита в мессенджер

В мессенджере WhatsApp появится опция управления информацией, когда пользователь заходил в последний раз в сеть. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Пользователи приложения получат возможность определять, кто может видеть информацию из его профиля, а также скрывать время последнего посещения мессенджера, причём лишь от некоторых людей, не отключая его полностью. Если закрыть «Последний визит» для отдельных контактов, то их данные также станут недоступны.

В будущем новая функция будет распространена на отображение фотографии и информации профиля, что обеспечит, по задумке WhatsApp, больший контроль над конфиденциальностью.

Напомним, что мессенджер WhatsApp 1 ноября прекратит работу на устройствах на базе устаревших версий Android и iOS.

Амител

Змеиногорский вестник