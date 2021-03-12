Змеиногорск: WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

9 Марта 2021 WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.

Так, в последней бета-версии приложения 2.21.50.11 для iOS исчезла поддержка операционной системы iOS 9. Как уточняет издание GizChina, модели iPhone 4 и 4S могут работать на iOS 9, которая вышла в 2015 году.

Подтверждения данной информации на официальном ресурсе WhatsApp пока нет. В официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.

Последнее сокращение поддержки мобильных устройств со стороны WhatsApp состоялось в феврале 2020 года. С тех пор WhatsApp работал только на смартфонах с операционной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее. Пользователи более старых ОС не могут регистрироваться в мессенджере и использовать его.

4 марта в настольной версии WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет совершать голосовые и видеозвонки. Свежее обновление доступно для владельцев компьютеров на платформах Windows и Mac. Ранее этой функцией могли воспользоваться только пользователи мобильной версии мессенджера.

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