Змеиногорск: Выздоровело больше, чем заболело. Но смертность от COVID-19 остается в крае высокой

30 Апреля 2021 Выздоровело больше, чем заболело. Но смертность от COVID-19 остается в крае высокой В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 91 пациент, умерло 10 человек, от COVID-19-5.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 663 человека, в т.ч. 3 410 детей. Выздоровели всего 44 533 (+ 91) человека. Умерло 2 967 (+ 10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 063 (+ 5) человека; иные причины смерти – 904 (+ 5) человека.

По состоянию на 30 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 881 человек.

Кроме этого, 209 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 220, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 86.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-881-209=516.

3 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

117 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 75 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 22, Бийск — 8, Рубцовск — 7, Бийский, Павловский, Родинский районы — по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Калманский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 2 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Егорьевский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Табунский, Топчихинский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17563, Алейск — 767, Алейский район — 302, Алтайский район — 184, Баевский район — 135, Белокуриха — 292, Бийск — 4128, Бийский район — 479, Благовещенский район — 648, Бурлинский район — 357, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 376, Егорьевский район — 282, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 287, Заринск — 1374, Заринский район — 204, ЗАТО Сибирский — 82, Змеиногорский район — 556, Зональный район — 229, Калманский район — 462, Камень-на-Оби — 472, Каменский район — 273, Ключевский район — 287, Косихинский район — 222, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 232, Кулундинский район — 656, Курьинский район — 255, Кытмановский район — 163, Локтевский район — 686, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 575, Немецкий национальный район — 310, Новичихинский район — 290, Новоалтайск — 1401, Павловский район — 633, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 882, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 685, Ребрихинский район — 469, Родинский район — 351, Романовский район — 165, Рубцовск — 3577, Рубцовский район — 502, Славгород — 1185, Смоленский район — 241, Советский район — 149, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 142, Суетский район — 34, Табунский район — 229, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 399, Третьяковский район — 186, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 155, Угловский район — 174, Усть-Калманский район — 196, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 148, Целинный район — 216, Чарышский район — 132, Шелаболихинский район — 213, Шипуновский район — 464, Яровое – 620.

Из общего числа заболевших 486 случаев – завозные, в т.ч. 198 – из-за рубежа; 30441 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 49663 заболевших: 12989 – у больных внебольничной пневмонией, 28805 – у заболевших ОРВИ, в 7869 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1400349 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 127,66 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3334 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3602 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 30.04.2021 года прививается 189 177 (+ 3 007) человек, в том числе: 73 635 человек получили первую прививку; 115 542 человека полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник