Змеиногорск: Выставка «Казачество на государевой службе» в городском музее

9 Сентября 2021 Выставка «Казачество на государевой службе» в городском музее

Музей истории развития горного производства им. А. Демидова ПРИГЛАШАЕТ 11 сентября в 11.00 в городской Дом культуры на открытие выставки «Казачество на государевой службе» из фонда Государственного исторического музея г. Москвы. Передвижная планшетная выставка «Казачество на государевой службе» посвящена истории возникновения казачества и казачьего войска, его укладу и участию в многочисленных войнах России. Она включает четыре раздела, состоящих из 36 плакатов. Плакаты имеют информационный и иллюстративный материал: «Казачество в стародавние времена», «Казачество в эпоху 1812 года», «Казачество на военной службе ХIХ и начале ХХ веков», «Казачество в Первой мировой войне».

Впервые Музей истории развития горного производства им. А. Демидова принимает передвижную выставку из фонда Государственного исторического музея (г. Москва). Данный выставочный проект реализуется в рамках создания Музея российского казачества и направлен на углубленное изучение истории России и формирование позитивного образа российского казачества в Российской Федерации.

Выставка открыта для свободного посещения с 11 сентября по 20 сентября 2021г.

в городском Доме культуры, по адресу г. Змеиногорск, ул. Ленина, № 3.

Змеиногорский вестник