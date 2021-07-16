Змеиногорск: Выпускники Алтайского государственного аграрного университета стали обладателями сертификатов на получение господдержки

14 Июля 2021 Выпускники Алтайского государственного аграрного университета стали обладателями сертификатов на получение господдержки

Выпускники Алтайского государственного аграрного университета стали обладателями сертификатов на право получения государственной поддержки за счет краевого бюджета. Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение получат выпускники агрономического факультета Даниил Авдеев, Илья Коломеец, Армен Макарян и инженерного факультета — Павел Линьков.

В понедельник, 12 июля, на церемонии вручения дипломов сертификаты получили выпускники факультета ветеринарной медицины Софья Тынянова, Екатерина Филимонова, Александр Пивнев, Руслан Чередниченко и биолого-технического факультета — Вадим Киптилов и Дарья Лузганова. Отметим, что церемонии проходят с соблюдением ограничительных мер, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края, сертификаты могут получить молодые специалисты, которые уже сегодня определились с местом своей будущей работы и заключили договор на трудоустройство в организацию агропромышленного комплекса в сельской местности. Объем социальной выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение составляет 300 тысяч рублей.

Выпускников Алтайского государственного аграрного университета ждут в хозяйствах Алтайского, Алейского, Локтевского, Новичихинского, Змеиногорского, Смоленского, Советского, Тальменского и Усть-Калманского районов Алтайского края.

Официальный сайт Алтайского края

Змеиногорский вестник