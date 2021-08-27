Змеиногорск: Выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей обойдутся государству в 430 млрд

24 Августа 2021 Выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей обойдутся государству в 430 млрд

Выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей обойдутся государству в 420-430 миллиардов рублей, разовая мера поддержки не станет обременением для пенсионной системы, рассказал РИА Новости замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования Юрий Горлин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии «Единая Россия» заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей в этом году. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров.

«Численность пенсионеров в Российской Федерации на сегодняшний день – около 42,3-42,4 миллиона человек. Соответственно, если все пенсионеры будут охвачены выплатой, общая сумма составит порядка 420-430 миллиардов рублей», – отметил эксперт.

Он уточнил, что это достаточно значимая сумма – около 5% от годовых расходов на пенсионные выплаты, но поскольку это однократные затраты, которые будут профинансированы из федерального бюджета, они не станут обременительными для пенсионной системы в будущем.

Амител

Змеиногорский вестник