Змеиногорск: Выплаты единственным родителям в вопросах и ответах

5 Августа 2021 Выплаты единственным родителям в вопросах и ответах В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2021 года родителям, которые в одиночку воспитывают детей, с 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная выплата в размере 50% от детского прожиточного минимума в регионе.

В Алтайском крае размер выплаты семьям единственным родителям составит 5305,50 руб. в месяц на каждого ребенка.

Эксперты Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы по новому пособию для единственных родителей.

— Нужно ли доносить документы в ПФР для оформления пособия на ежемесячную выплату?

— Значительная часть сведений проверяется автоматически. Поэтому для получения пособия необходимо подать только электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.

Представить дополнительные сведения о доходах понадобится в следующих случаях:

• если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства;

• если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения;

• если родитель ребёнка признан безвестно отсутствующим, понадобится решение суда;

• если жилое помещение признано непригодным для проживания и не учитывается при оценке имущественной обеспеченности, это должно быть подтверждено актом;

• если ребёнок учится очно, необходимо предоставить справку для подтверждения очного обучения.

Сообщение о необходимости предоставления подтверждающих документов придет в личный кабинет на портале госуслуг.

— Я допустила ошибку в заявлении при оформлении пособия. Как я могу это исправить?

— Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернет вам его на доработку. Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.

— Я получаю алименты на детей. Будут ли они учтены при расчете среднедушевого дохода в случае оформления ежемесячного пособия?

— Да, будут.

— Я получаю алименты по соглашению, без судебного решения. Могу ли я получить пособие?

— К сожалению, нет, т.к. право на выплату имеют только родители детей, на которых есть судебное решение о выплате алиментов.

— Когда ожидать выплату?

— Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. В течение 5 рабочих дней после вынесения решения о назначении выплаты деньги поступят на счет, указанный в заявлении.

— Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить выплату?

— Да, пособие может быть выплачено на любой «бескарточный» счет (то есть банковский счет, не предусматривающий осуществление по нему операций с использованием платежных карт).

Если Вы хотите получать пособие именно на банковскую карту, то Вам необходимо оформить карту «Мир», т.к. выплата зачисляется только на банковские карты этой платежной системы.

— Если я оформлена по уходу за пожилым человеком старше 80 лет, имею ли я право получать выплату?

— Да, имеете. В таком случае сумму данного пособия учтут при расчете Ваших доходов. Если среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум на душу населения в регионе, то пособие будет назначено.

— Как проверить, правильно ли заполнено заявление на ежемесячное пособие?

— Если заявление не было возвращено Вам на доработку, оно заполнено верно.

— Какие сроки рассмотрения заявления на новое пособие?

— Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.

— Почему пришел отказ в выплате?

— Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:

• если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального прожиточного минимума на душу населения;

• если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом случае Вы можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к движимому и недвижимому имуществу;

• если получатель пособия лишен родительских прав;

• в случае достижения ребенком, на которого выплачивается пособие, возраста 17 лет;

• в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие;

• в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку (попечительство);

• в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное обеспечение, за исключением детей инвалидов, учащихся по адаптированным образовательным программам;

• в случае признания судом недееспособности получателя пособия;

• в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие;

• в случае смерти получателя пособия;

• в случае объявление получателя пособия в розыск;

• в случае заключения под стражу получателя пособия;

• в случае отмены судебного решения по выплате алиментов.

— Как после подачи заявления на выплату от 8 до 16 лет изменить реквизиты банковской карты?

— Для изменения реквизитов счета в уже поданном заявлении Вам нужно лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Средства начнут поступать по новым реквизитам со следующего месяца после подачи такого заявления.

— Почему долго рассматривается заявление?

— Для каждого заявления существуют нормативные сроки его рассмотрения. Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 рабочих дней.

Змеиногорский вестник