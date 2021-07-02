Змеиногорск: «Выйти на пик». Попов предположил, когда на Алтае прекратится рост заболеваемости ковидом

29 Июня 2021 "Выйти на пик". Попов предположил, когда на Алтае прекратится рост заболеваемости ковидом

Подъем заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае все еще продолжается, рассказал amic.ru глава краевого Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, до эпидемиологического спада региону еще очень далеко. Сначала специалистам предстоит пережить пик третьей волны, когда число новых случаев перестанет нарастать.

По последним прогнозам эпидемиологов, заметил Попов, пика заболеваемости стоит ждать не раньше середины июля. Только тогда медики смогут оценить и понять, как справляться с ситуацией дальше.

«Сейчас мы однозначно находимся в фазе роста. И прирастать мы, согласно прогнозу, будем как минимум до середины июля. Это показывают законы эпидемиологии, которые у нас есть. Нам необходимо выйти на пик, а там уже будем смотреть. Медикам очень важно понять, с какого момента прироста больше не будет», — рассказал Дмитрий Попов.

Министр убежден, что жители региона могут сами помочь врачам справиться с третьей волной и «сгладить» пик заболеваемости. Для этого, считает Попов, всем нужно привиться от ковида и соблюдать необходимые меры предосторожности. По его словам, только так медики смогут эффективно бороться с ковидом, не ограничивая плановую медпомощь.

«Вакцинация — это мера профилактики, которая позволяет снизить пик, сделать его более пологим. В этом и есть задача ограничительных мероприятий — уменьшить сверхнагрузку на систему здравоохранения. Во время пика в больницах огромное количество больных. А это большое количество занятых реанимационных коек. Но если соблюдаются меры — сверхнагрузка на отрасль нивелируется. Точнее, мы растягиваем это количество больных по времени. И системе куда проще справиться с объемом и отработать качественно», — считает глава Минздрава.

Напомним, ранее Попов на оперативном совещании доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко, что темпы вакцинации от ковида в регионе выросли в 9 раз по сравнению с маем. Сейчас ежедневно прививается около 4,5 тысяч жителей края. Но региональные власти считают, что этого недостаточно. В крае надеются в скором времени выйти на плановые показатели: вакцинировать по 10-12 тысяч человек в сутки.

Амител

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