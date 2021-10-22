Змеиногорск: Выясним рейтинг взаимодействия водяного хозяйства с жителями?

20 Октября 2021 Выясним рейтинг взаимодействия водяного хозяйства с жителями? В последние два-три месяца в нашей почте большое количество жалоб на работу водяного коммунального хозяйства Змеиногорского района.

Вы помните летние истории с дикими очередями на перерегистрацию документов по водоснабжению? В период пандемии, служба, создав новую организацию, все проблемы с документами возложила на жителей города, обязав их приходить «лично» в небольшое помещение своей компании. Хотя большую часть этих проблем коммунальщики могли решить самостоятельно.

Сегодня жители жалуются на невозможность дозвониться в ВКХ по самым острым проблемам, в частности, по вопросам аварии на водосетях. Поэтому мы предлагаем вам, земляки:

1. Запомнить вот эти два телефона — 2-10-71, 89030738671

2. Организовать ежедневную прозвонку, с целью проверки доступности сотрудников компании и их компетенции.

3. После звонка, получив ответ, или нет, сообщить нам: дату, время и ответ, полученный от сотрудника.

4. По вашим сообщениям мы определим рейтинг и составим карту -схему того, как одна из служб жизнеобеспечения работает на территории Змеиногорского района.

Ждем ваших сообщений!

Змеиногорский вестник