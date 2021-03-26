Змеиногорск: Выбираем тур для отдыха на Алтае и получим туристический кешбэк

22 Марта 2021 Выбираем тур для отдыха на Алтае и получим туристический кешбэк Около 200 российских компаний предлагают туры в Алтайский край по программе туристического кешбэка.

Об этом сегодня, 22 марта, рассказал на аппаратном совещании правительства Алтайского края начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По его словам, санатории и туроператоры Алтайского края активно участвуют в третьем этапе программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. От Алтайского края партнёрами выступают 28 отелей, санаториев и туристических баз. Туры в регион предлагают 194 российских туроператора и 42 агрегатора услуг.

Евгений Дешевых напомнил, что акция стартовала 18 марта и продлится до 15 июня включительно, со сроками завершения туров до 30 июня включительно. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей, сумма возврата составит 20% от их стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Помимо того, кешбэк начисляется только за поездки, которые были оплачены картой «Мир». Количество покупок по одной карте не ограничено.

В числе самых популярных предложений – отдых в санаториях Алтайского края, туры в период цветения маральника, а также посещение известных достопримечательностей и популярных туристических мест региона: особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», Тавдинских пещер, пасек, маральников, гастрономических объектов, сплавы по реке Катунь и многое другое.

Активному продвижению отдыха на Алтае способствовало и участие делегации региона в международной туристической выставке MITT, которая прошла с 16 по 18 мая в Москве. Свои возможности продемонстрировали 25 организаций региона: туроператоры, представители санаториев, общественных объединений, объектов показа (интерактивный музей «Дом сказок», географический парк «Каменный остров», туристический центр «Горная аптека»), муниципальных образований и другие.

Гостям презентовали ключевые направления и новинки сезона, в том числе туры с концептуальным размещением в юрточном кемпинге, возможности экотуризма в регионе, рыболовные туры. Одно из актуальных направлений — этнокультурные и познавательные туры с глубоким погружением в историю. Санатории презентовали новые программы лечения и оздоровления, в том числе, направленные на восстановление после коронавирусной инфекции.

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил представителей туристической отрасли за качественную организацию работы стенда Алтайского края на международной выставке. Положительные отзывы уже поступили из разных источников. Так, высоко оценили стенд Алтайского края лично руководитель Ростуризма Зарина Догузова, организаторы выставки MITT (международная компания «Хайв Экспо Интернешнл»), представители делегаций других регионов, а также посетители выставки.

Змеиногорский вестник