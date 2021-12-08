Змеиногорск: ВЫБИРАЕМ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

4 Декабря 2021 ВЫБИРАЕМ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Когда в быту или на производстве нужно иметь недорогую и качественную энергию, то требуется сразу обратить внимание на мощный и вполне экономичный генератор, оснащенный дизельным двигателем.

Бытовые виды устройств

Для быта неплохим выбором окажутся версии с относительно малой мощностью – до 3 кВт, способные сжигать в течение часа не так много топлива – не более 1.4 л. Для получения 1 кВт энергии потребуется до 400 граммов предельно дешевого летнего или зимнего дизельного топлива. Все это гарантирует одно – оборудование можно смело использовать в качестве стационарного источника качественной энергии. Если нужно запитать кондиционер малой мощности, то приобретение данного генератора окажется оптимальным решением, он гарантирует на выходной вилке энергию с идеальной синусоидой.

Конструктивные особенности

Единственное, что нужно помнить при эксплуатации данных двигателей – как можно чаще сменять масло. Насколько часто? Если заливать синтетику, то ее принято менять каждые 60 часов работы. На этот случай имеется счетчик моточасов. Когда же внутрь заливается минеральное масло, то оно сменяется каждые 30 часов работы. Если двигатель новый, то рекомендуется проводить правильную обкатку, то есть заменять масло каждые 20 часов работы.

Большинство вариантов данной техники запускается от магнето, ценного дешевизной и надежностью. Часто еще оборудование комплектуется стартером, позволяющим осуществлять запуск ДВС простым поворотом ключа. Если брать во внимание, что такие двигатели еще имеют совершенную систему воздушного охлаждения, ценную эффективностью и малой массой, то становится ясно – все оборудование весит мало и его можно с легкостью буксировать к нужному месту с помощью колесного шасси.

Хочется порекомендовать к покупке генераторы SDMO (Франция) (с подробным каталогом продукции данного производителя можно ознакомиться по ссылке https://www.allgen.ru/generator/). Они могут непрерывно работать очень долго, останавливать их нужно только для периодического обслуживания.

Производственные дизельные генераторы

Когда дело касается производственных помещений, выгодно использовать аналогичные генераторы повышенной (до 320 кВт) мощности. При этом потребление горючего может оказаться несколько велико (до 55 л/ч), но если все посчитать, то выходная стоимость энергии окажется предельно дешевой и вся техника, при условии частой эксплуатации, окупается предельно быстро.

Производственные дизельные генераторы часто еще оснащаются системой АВР, которая автоматически подключается к внешней сети (на дисплее можно увидеть провода, соединенные к ЛЭП), то двигатель автоматически включается при отсутствии энергии. Но модели без АВР, стоящие на порядок дешевле, все равно остаются неплохим решением. Они все равно с легкостью запускаются с помощью стартера, выводятся на средние обороты (3 000 об/мин) и стабильно работают годами на 75% мощности.

Змеиногорский вестник