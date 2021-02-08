Змеиногорск: «Вы чо, издеваетесь или как?»: рубцовчанка ехала по городу и красиво возмущалась из-за нечищеных дорог • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

5 Февраля 2021 «Вы чо, издеваетесь или как?»: рубцовчанка ехала по городу и красиво возмущалась из-за нечищеных дорог В паблике «Инцидент Рубцовск» опубликовали видео с возмущениями местной жительницы, которая с низкой скоростью ехала по засыпанной снегом дороге.

Судя по видео, женщина ехала по улице Комсомольская. На кадрах: снег на дороге, сугробы по краям, небольшая колея и естественный барьер в виде кучки снега между полосами движения.

«Интересно, как долго у нас это все будет продолжаться. Город просто нечищеный. Дороги — ни центральные, ни какие улицы — не чищены. Все в шишках. Ехать невозможно. Все едут просто… 20 километров в час. Это что такое? Когда у нас будут дороги чиститься? Вы что, издеваетесь или как?» — возмущается рубцовчанка трясущимся из-за дребезжащей машины голосом.

В комментариях к записи отметили, что в Рубцовске мало снегоуборочной техники, а снега — много. Поэтому где-то начинают чистить часов в 5 утра, а где-то и не успевают.

«Машин мало. Плюс старые трактора с малообъемным ковшами. На КАМАЗе снег возить — не конфетки кушать», — отметили некоторые.

Особенно недовольным обстановкой на дорогах посоветовали вечером после работы брать лопату в руки и чистить небольшой участок дороги. Якобы тогда все будет прекрасно.

https://altapress.ru/zhizn/story/vi-cho-izdevaetes-ili-kak-rubtsovchanka-ehala-po-gorodu-i-krasivo-v…

Змеиногорский вестник