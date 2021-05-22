Змеиногорск: Всероссийский налоговый диктант

18 Мая 2021 Всероссийский налоговый диктант

С 17 по 30 мая в России стартует масштабная образовательная акция – «Всероссийский налоговый диктант». Принять участие в котором могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн — тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат. Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа на указанный Вами e-mail.

Змеиногорский вестник