Змеиногорск: Всероссийский день правовой помощи детям

22 Ноября 2021 Всероссийский день правовой помощи детям

20 ноября ежегодно отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. 20 ноября 1959 года ООН была принята «Декларация прав ребенка», законодательно закрепляющая детские права. Декларация провозглашала равные права всех детей в области образования, воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения. В этот же день в 1989 году (через 30 лет) была принята «Конвенция о правах ребенка» — самый важный документ, защищающий детство.

Традиционно к данному дню приурочены различные информационно-просветительские проекты по защите прав детей.

В библиотеках Змеиногорского района прошли мероприятия, нацеленные на формирование правовой грамотности у подрастающего поколения и воспитание у детей и подростков гражданской ответственности. Ребятам рассказали об учреждении Всероссийского дня правовой помощи детям в Российской Федерации и его целях, вспомнили основной закон России – Конституцию, познакомили с Конвенцией о правах человека, детским телефоном доверия. Ребята узнали, что, несмотря на свой возраст и небольшой рост, у них наравне со взрослыми есть свои права, закрепленные в «Конвенции о правах ребенка».

Ребятам показаны видеоролики о правах ребенка, и проведена правовая квест-игра «Я ребенок – я человек». Ребята разгадывали сканворды, ребусы, вспоминали пословицы, участвовали в игровых сценках, применяя то или иное право. Школьники ответили на вопросы развернутыми, подкрепленными правовыми терминами, ответами. На мероприятиях присутствовали специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любавина О. С.,сотрудник полиции МО МВД «Змеиногорский» Мирзоян Л.С., педагог Таловской СОШ Афанасьев В.А. Они провели беседу с детьми о том, что у них есть не только права, но и обязанности, которые должны соблюдать не только в школе, но и за её пределами. Рассказали о видах юридической ответственности за нарушения этих прав и обязанностей.

Ребятам розданы информационные буклеты «Права ребенка».

Мероприятия прошли в рамках муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района» на 2021-2025 годы, при финансовой поддержке комитета по культуре и туризму Змеиногорского района.

Видеожурналы можно посмотреть, перейдя по ссылкам:

Видео-журнал «Твои права» (Саввушинская библиотека) https://ok.ru/video/3559116179987

Видео-журнал «Конвенция по правам ребенка» (Таловская библиотека) https://ok.ru/video/2814221224677

Видео-журнал «Я – ребенок. Я – человек» (Центральная библиотека) https://ok.ru/video/2865002908322

Видео-журнал «День правовой помощи детям» (Карамышевская библиотека) https://ok.ru/video/3920414771717

Видео-журнал «Права ребенка» (Кузьминская библиотека») https://ok.ru/video/3591932086989

Видео-журнал «День правовой помощи детям» (Октябрьская библиотека) https://ok.ru/video/2915808840392

Видео-журнал «Права детей» (Детская библиотека) https://ok.ru/video/2903037774564

Видео-журнал «Знай права смолоду» (Беспаловская библиотека) https://ok.ru/video/2916194781751

Змеиногорский вестник