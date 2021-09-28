Змеиногорск: Всемирный день фармацевта-2021. Приятные поздравления в прозе и стихах
25 Сентября 2021 Всемирный день фармацевта-2021. Приятные поздравления в прозе и стихах 25 сентября во всем мире отмечают День фармацевта. Предлагаем вам поздравления в прозе и стихах — тем, кто знает все о микстурах, таблетках, сиропах. Сегодня можно поздравлять и разработчиков лекарств, и сотрудников аптеки. И пусть болезни отступят!
Поздравления с Всемирным днем фармацевта в прозе
Поздравляю с Днём фармацевта всех првизоров и фармацевтов. Желаю оставаться супер-героем современной медицины и всегда уметь помочь необходимым средством любому пациенту. Пусть дела в работе ладятся, а в жизни идут «на отлично». Крепкого здоровья, всех добрых благ и любви!
Поздравления с Всемирным днем фармацевта в стихах
В медицине фармацевт —
Это значимая личность!
Я желаю долгих лет,
И дела чтоб шли отлично!
И пилюлю отыскать
Для безудержного счастья,
Никогда не унывать,
Мощно жизнью наслаждаться!
Тебя грамотнее нет
В назначении лекарства.
Пожелаю, фармацевт,
Брать победы с постоянством!
И не допускать в труде
Мелких промахов, ошибок,
На работе и везде
Сиять россыпью улыбок!
Дарить таблетки радости,
Настойки доброты,
Эликсир удачи,
Капли красоты.
Чтоб к вам в аптеку люди
Шли за позитивом,
И каждый в мире был
Здоровым и счастливым.
https://altapress.ru/zhizn/story/vsemirniy-den-farmatsevta-istselyayushchie-pozdravleniya-v-proze-st…
Поздравьте своих фармацевтов с праздником!