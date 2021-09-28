Змеиногорск: Всемирный день фармацевта-2021. Приятные поздравления в прозе и стихах

25 Сентября 2021 Всемирный день фармацевта-2021. Приятные поздравления в прозе и стихах 25 сентября во всем мире отмечают День фармацевта. Предлагаем вам поздравления в прозе и стихах — тем, кто знает все о микстурах, таблетках, сиропах. Сегодня можно поздравлять и разработчиков лекарств, и сотрудников аптеки. И пусть болезни отступят!

Поздравления с Всемирным днем фармацевта в прозе

Поздравляю с Днём фармацевта всех првизоров и фармацевтов. Желаю оставаться супер-героем современной медицины и всегда уметь помочь необходимым средством любому пациенту. Пусть дела в работе ладятся, а в жизни идут «на отлично». Крепкого здоровья, всех добрых благ и любви!

Поздравления с Всемирным днем фармацевта в стихах

В медицине фармацевт —

Это значимая личность!

Я желаю долгих лет,

И дела чтоб шли отлично!

И пилюлю отыскать

Для безудержного счастья,

Никогда не унывать,

Мощно жизнью наслаждаться!

Тебя грамотнее нет

В назначении лекарства.

Пожелаю, фармацевт,

Брать победы с постоянством!

И не допускать в труде

Мелких промахов, ошибок,

На работе и везде

Сиять россыпью улыбок!

Дарить таблетки радости,

Настойки доброты,

Эликсир удачи,

Капли красоты.

Чтоб к вам в аптеку люди

Шли за позитивом,

И каждый в мире был

Здоровым и счастливым.

https://altapress.ru/zhizn/story/vsemirniy-den-farmatsevta-istselyayushchie-pozdravleniya-v-proze-st…

Поздравьте своих фармацевтов с праздником!

Змеиногорский вестник