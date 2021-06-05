Змеиногорск: Всемирный день без табака

2 Июня 2021 Всемирный день без табака

31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. У современного человека бывает много вредных привычек. И одна из них – это курение. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от курения преждевременно умирает свыше 5 миллионов человек в мире.

С целью формирования ответственного отношения к своему здоровью, к ведению здорового образа жизни на территории Алтайского края проводится множество акций. Среди них акция «В здоровом теле – здоровый дух!»

В рамках этой акции и проекта «За здоровый образ жизни» в учреждениях культуры Змеиногорского района состоялись тематические мероприятия.

В парке г. Змеиногорска волонтеры провели акцию «Я не курю! А ты?», в рамках которой всем участникам вручили информационные буклеты о вреде употребления табака.

Змеиногорский вестник