ГОРНЯК22 05.06.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Всемирный день без табака

Горняк22
56 минут Ago

2 Июня 2021 Всемирный день без табака

  31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. У современного человека бывает много вредных привычек. И одна из них – это курение. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от курения преждевременно умирает свыше 5 миллионов человек в мире.

     С целью формирования ответственного отношения к своему здоровью, к ведению здорового образа жизни на территории Алтайского края проводится множество акций. Среди них акция «В здоровом теле – здоровый дух!»

     В рамках этой акции и проекта «За здоровый образ жизни» в учреждениях культуры Змеиногорского района состоялись тематические мероприятия.

     В парке г. Змеиногорска волонтеры провели акцию «Я не курю! А ты?», в рамках которой всем участникам вручили информационные буклеты о вреде употребления табака.

Змеиногорский вестник

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