Змеиногорск: Время выходить замуж: народные приметы 27 августа

27 Августа 2021 Время выходить замуж: народные приметы 27 августа В этот день на Руси чествовали каменщиков, оканчивали полевые работы, а также после завершения Успенского поста начиналось время свадеб.

27 августа отмечается народный праздник «Михей Тиховей». По-другому его называют «Михеев день», «Узорник», «День каменщиков» и «Камнеклад». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 27 августа

27 августа было запрещено употреблять спиртные напитки – иначе можно навлечь на семью финансовые проблемы.

Хозяйкам запрещали что-либо печь: считалось, что работа с тестом может навлечь болезни и несчастья.

Также до заката солнца не рекомендовалось никому рассказывать о своих планах и снах – иначе не сбудутся, да к тому же обернутся против.

На Михея Тиховея нельзя лениться. А вот сделать уборку в доме как раз самое время: в чистый дом войдут благополучие и любовь.

Народные приметы 27 августа

Если ветер сильный, то сентябрь будет дождливым.

Тихий ветер в сад – сухая осень в лес.

Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.

Если журавли не полетели – зима будет поздней.

Листья тополя покрылись влагой – перед дождем.

Ил опускается на дно – погода налаживается.

https://tolknews.ru/obsestvo/61921-narodnie-primeti-avgusta-chto-nuzhno-delat-na-miheya-tihoveya

Змеиногорский вестник