Змеиногорск: Время выходить замуж: народные приметы 27 августа
27 Августа 2021 Время выходить замуж: народные приметы 27 августа В этот день на Руси чествовали каменщиков, оканчивали полевые работы, а также после завершения Успенского поста начиналось время свадеб.
27 августа отмечается народный праздник «Михей Тиховей». По-другому его называют «Михеев день», «Узорник», «День каменщиков» и «Камнеклад». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 27 августа
27 августа было запрещено употреблять спиртные напитки – иначе можно навлечь на семью финансовые проблемы.
Хозяйкам запрещали что-либо печь: считалось, что работа с тестом может навлечь болезни и несчастья.
Также до заката солнца не рекомендовалось никому рассказывать о своих планах и снах – иначе не сбудутся, да к тому же обернутся против.
На Михея Тиховея нельзя лениться. А вот сделать уборку в доме как раз самое время: в чистый дом войдут благополучие и любовь.
Народные приметы 27 августа
Если ветер сильный, то сентябрь будет дождливым.
Тихий ветер в сад – сухая осень в лес.
Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.
Если журавли не полетели – зима будет поздней.
Листья тополя покрылись влагой – перед дождем.
Ил опускается на дно – погода налаживается.
https://tolknews.ru/obsestvo/61921-narodnie-primeti-avgusta-chto-nuzhno-delat-na-miheya-tihoveya