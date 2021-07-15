Змеиногорск: Врачи назвали «железные» основания медотвода от прививки против COVID-19

12 Июля 2021 Врачи назвали «железные» основания медотвода от прививки против COVID-19 Какие болезни и состояния могут служить «железным» основанием для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19 и можно ли получить справку из-за аллергии на клубнику или пыльцу.

Для получения медицинского отвода для вакцинации серьезными могут стать только два основания, рассказали РБК опрошенные врачи. По их словам, это либо тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. Большинство хронических заболеваний и аллергических реакций основанием для медотвода быть не могут.

Другие причины, которые указаны в рекомендациях производителей препаратов и в рекомендациях Минздрава, рассматриваются как основания для того, чтобы временно отложить прививку — до нормализации состояния, но не навсегда, добавили врачи.

Что убедит врача дать медицинский отвод от прививки

К тяжелым аллергическим реакциям на вакцину немедленного типа относят, например, отек Квинке или анафилактический шок, если такие состояния возникали ранее при введении какой-либо другой вакцины, пояснил РБК терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Люди с такими проявлениями в анамнезе наблюдаются у аллергологов и могут получить медицинский отвод от вакцинации.

Пищевая аллергия (например, на клубнику или мед), аллергия на пыльцу или пыль не являются противопоказанием к вакцинации, сообщил РБК врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, российские вакцины от коронавируса гипоаллергенны, потому что их компоненты не перекрещиваются с пищевыми продуктами, пыльцой, плесенью или бытовой пылью. «В них нет антибиотиков, консервантов, компонентов куриных яиц, дрожжей, липополисахаридов бактерий, то есть того, что бывает в других вакцинах и может вызывать перекрестную аллергию», — объясняет он. Не является противопоказанием к вакцинации и крапивница (дерматит аллергического происхождения), говорила ранее главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.

Что говорят производители вакцин и Минздрав о противопоказаниях из-за аллергии:

«ГамКовидВак» («Спутник V»): тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; при введении второго компонента — тяжелые поствакцинальные осложнения на первый компонент вакцины.

«Ковивак»: серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцину в анамнезе, отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение вакцин в анамнезе, аллергические реакции на компоненты вакцины.

«ЭпиВакКорона»: гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим), тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины.

https://www.rbc.ru/society/12/07/2021/60e57b1e9a79477cdf559d88?utm_source=yxnews&utm_medium=…

Змеиногорский вестник