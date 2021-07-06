ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Врач рассказал, в чем разница болезни COVID-19 с прививкой и без

Горняк22
10 часов Ago

3 Июля 2021 Врач рассказал, в чем разница болезни COVID-19 с прививкой и без Вспышка ковида затронула и тех россиян, которые уже вакцинировались от коронавируса. Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, как привитые переносят болезнь, в эфире радиостанции Sputnik.
Ковид у пациентов с прививкой и без отличается тяжестью заболевания. По словам врача, тяжелое течение болезни у вакцинированных встречается в 1-2% случаев.
Если после прививки человек заболевает, то в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме.

«Остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни. Однако эта вероятность снижена на 98-99%», — сказал Крючков.

Иммунолог добавил, что период, когда человек является переносчиком вируса и может заразить окружающих, у привитых людей может длиться гораздо меньше.

«Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять три-четыре дня», — сообщил врач.

Вакцинированный, будучи распространителем вируса, может не знать о том, что он опасен для окружающих, поскольку у него не будет никаких симптомов, добавил он.

ВОЗ ранее сообщила, что с начала пандемии коронавируса число случаев заражения во всем мире превысило 182 миллиона.
https://360tv.ru/news/zdorove/vrach-rasskazal-v-chem-raznitsa-bolezni-covid-19-s-privivkoj-i-bez/?ut…

Змеиногорский вестник

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