Змеиногорск: Врач рассказал, что COVID-19 стал чаще поражать молодёжь без сопутствующих патологий

29 Октября 2021 Врач рассказал, что COVID-19 стал чаще поражать молодёжь без сопутствующих патологий Молодёжь стала чаще болеть коронавирусом и попадать с ним в реанимации, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире программы «Вести».

Коронавирус по-прежнему чаще поражает пожилых людей с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечная недостаточность. Однако из-за дельта-штамма всё чаще в отделениях реанимации и интенсивной терапии оказываются молодые пациенты без сопутствующих патологий, сообщил Проценко.

При этом он был вынужден констатировать, что эффективного препарата, который бы подавлял распространение вируса, до сих пор нет. А течение болезни постоянно меняется. Сейчас у пациентов быстрее поражаются лёгкие.

https://www.amic.ru/news/491929/

Змеиногорский вестник