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Алтайский край

Змеиногорск: Врач объяснил повышение температуры после выздоровления от COVID-19

Горняк22
10 часов Ago

6 Ноября 2021 Врач объяснил повышение температуры после выздоровления от COVID-19

Врач-нейрофизиолог Александр Будик объяснил повышение температуры после выздоровления от COVID-19 в беседе с радио Sputnik.

По его словам, у выздоровевших температура тела может превышать 36,6 градуса еще несколько месяцев. Он отметил, что это может быть признаком дисбаланса в организме.

Специалист добавил, что такую картину дают многие вирусные заболевания. «Банальные ОРВИ и грипп могут давать такую симптоматику. После заболевания COVID-19 тоже возможно нарушение терморегуляции – как проявление вегетативного дисбаланса», — отметил Будик.

Врач подчеркнул, что повышение температуры до 37,5 градуса само по себе не несет опасности. Однако если оно сопровождается и иными симптомами, то это повод обратиться за медицинской помощью. Если дополнительных симптомов нет, то температура через какое-то время должна нормализоваться, сказал нейрофизиолог.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о сроках повторного заражения коронавирусом. Медик заявил, что переболевшие, но не вакцинированные люди могут снова заболеть спустя полгода. Поэтому в рекомендациях Минздрава сказано, что через шесть месяцев целесообразно привиться, подчеркнул он.

Лента РУ

Змеиногорский вестник

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