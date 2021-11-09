ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Врач назвала единственный способ точно диагностировать COVID-19

Горняк22
10 часов Ago

6 Ноября 2021 Врач назвала единственный способ точно диагностировать COVID-19 Определить потенциально опасное заболевание могут лишь специалисты лаборатории, пояснила Пшеничная. Она объяснила это отсутствием специфической «клиники» у коронавируса.
Точно установить заражение коронавирусной инфекцией у человека можно только с помощью лабораторного теста. Об этом РИА Новости сообщила представитель Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Она объяснила это тем фактом, что у COVID-19 нет присущих только ему специфических симптомов.

«Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», – цитирует агентство доктора медицинских наук.

По словам Пшеничной, заподозрить инфицирование можно при наличии респираторных симптомов – кашля, насморка, повышения температуры тела. Особенно внимательно к таким проявлениям болезни нужно быть в случае контакта с уже зараженным.
https://tolknews.ru/medicina/65771-kak-so-protsentnoy-veroyatnostyu-opredelit-koronavirus

Змеиногорский вестник

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