Змеиногорск: Врач назвал запрещённые перед прививкой от ковида продукты

30 Августа 2021 Врач назвал запрещённые перед прививкой от ковида продукты Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов призвал перед прививкой от коронавируса временно отказаться от продуктов, которые повышают уровень сахара в крови. В противном случае вакцина будет переноситься тяжелее.

В интервью радио Sputnik специалист рекомендовал не есть перед процедурой сладкое и прочие продукты с высоким содержанием углеводов (например, картофель, хлеб и каши). Кроме того, перед прививкой примерно в два раза следует сократить и количество потребляемых фруктов – особенно бананов, дыней и винограда. А вот от цитрусовых можно и не отказываться, утверждает специалист.

Также перед вакцинацией нужно избегать всего, что способно вызвать аллергию, и постараться не переедать. При этом вносить изменения в рацион лучше всего за несколько дней до прививки и придерживаться их в течение двух недель после нее.

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Змеиногорский вестник