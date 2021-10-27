Змеиногорск: Врач назвал органы организма человека, которые чаще всего страдают от коронавируса

25 Октября 2021 Врач назвал органы организма человека, которые чаще всего страдают от коронавируса Коронавирус в организме человека поражает не только лёгкие, но и другие органы. О том, что чаще всего страдает от вируса, рассказал врач Евгений Тимаков.

Печень занимает третье место по частоте поражения при коронавирусной инфекции. Вирус также часто атакует лёгкие, эндотелий сосудов и кишечник, рассказал специалист в эфире радиостанции «Вести ФМ».

https://www.amic.ru/news/491672/

Змеиногорский вестник