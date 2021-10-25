Змеиногорск: Врач: Аллергия может быть абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID

22 Октября 2021 Врач: Аллергия может быть абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Пожизненным противопоказанием к вакцинации против коронавируса может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты. Об этом рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Абсолютным противопоказанием является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре», — рассказала эксперт ТАСС. При этом она отметила, что остальные противопоказания — временные.

Руженцова добавила, что граждане, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особенно тщательно соблюдать все рекомендации для профилактики заболевания. Необходимо по возможности избегать мест скопления людей и контактов с больными. Так же стоит посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов.

https://rg.ru/2021/10/22/vrach-nazvala-absoliutnoe-protivopokazanie-k-vakcinacii-ot-covid-19.html?ut…

Змеиногорский вестник