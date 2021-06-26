Змеиногорск: ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей и подростков от коронавируса

24 Июня 2021 ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей и подростков от коронавируса

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые признала, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Обновленные рекомендации опубликованы на сайте организации.

В тексте отмечается, что дети и подростки переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

«Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — отметила ВОЗ.

Ранее в организации отмечали, что насчет использования вакцин для детей пока что «нет достаточных данных».

Ранее в мае ВОЗ рассказала о последствиях пандемии коронавируса для детского здоровья. По данным регионального Европейского бюро, длительные карантинные ограничения приводят к росту случаев детского ожирения. Экспертам ВОЗ удалось выяснить, что почти треть детей в возрасте от шести до девяти лет имеют избыточный вес, который появился из-за закрытия школ и ограничения активности.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».

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