ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Змеиногорск: ВОЗ предупредила переболевших COVID-19 о возможном заражении штаммом омикрон

Горняк22
13 часов Ago

29 Ноября 2021 ВОЗ предупредила переболевших COVID-19 о возможном заражении штаммом омикрон

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила переболевших COVID-19 о возможном заражении новым штаммом омикрон, который был обнаружен в ЮАР и Ботсване. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, риск заражения новым штаммом у переболевших коронавирусом может быть выше. При этом подчеркивается, что информация на этот счет носит ограниченный характер.

Люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться омикроном по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность

Всемирная организация здравоохранения
о заразности нового омикрон-штамма коронавируса

Кроме того, на данный момент остается неясным, вызывает ли заражение новым штаммом более тяжелое протекание болезни в сравнении с инфицированием другими вариантами. Согласно имеющейся информации, в Южной Африке зафиксирована более высокая доля госпитализаций. Однако она может быть связана не с заражением омикроном, а с увеличением числа заболевших людей в целом, пояснили в ВОЗ.

При этом в организации заверили, что существующие вакцины эффективны против нового варианта COVID-19.

Лента РУ

Змеиногорский вестник

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