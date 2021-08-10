Змеиногорск: ВОЗ: человечество вступило в «период опасности» из-за коронавируса

6 Августа 2021 ВОЗ: человечество вступило в "период опасности" из-за коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал текущую ситуацию с пандемией коронавируса в мире весьма опасной.

По мнению Гебрейесуа, основной опасностью сложившейся ситуации является неравномерное распределение вакцин от коронавируса между странами, что делает ряд государств своеобразными «рассадниками» инфекции и котлами для ее мутаций. В будущем это может привести к образованию устойчивых к вакцинам штаммов.

«Человечество вступило в период реальной опасности из-за ситуации с коронавирусом… Многие достижения сейчас подвергаются эрозии… Распространение COVID-19 стимулируется возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и неравными условиями вакцинации в мире», — заявил специалист, слова которого цитирует ТАСС.

Говоря о последнем пункте, Гейбрейесус заявил, что более 80% вакцин от коронавируса достаются богатым странам.

https://www.mk.ru/social/2021/08/05/voz-chelovechestvo-vstupilo-v-period-opasnosti-izza-koronavirusa…

Змеиногорский вестник