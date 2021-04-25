Змеиногорск: Вот что сообщил о цене за газ ЦУР

22 Апреля 2021 Вот что сообщил о цене за газ ЦУР 1. На 2021 год розничные цены на сжиженный газ для населения Алтайского края установлены для ОАО «Алтайкрайгазсервис» решением управления по тарифам от 15.12.2020 № 443. В настоящий момент возможны 3 варианта приобретения сжиженного газа в баллонах:

1. С газонаполнительной станции ОАО «Алтайкрайгазсервис» в г. Барнауле по регулируемой цене в размере 31,99 руб./кг, цена в 1 полугодии 2021 года сохранена на уровне 2 полугодия 2020 года. С 1 июля цена составит 32,99 руб./кг (прирост 3%).

2. С мест промежуточного хранения (складов) в городах и районах по регулируемой цене в размере 38,42 руб./кг, цена в 1 полугодии 2021 года сохранена на уровне 2 полугодия 2020 года. С 1 июля цена составит 39,62 руб./кг (прирост 3%). Место расположения ближайшего склада можно уточнить по телефону горячей линии ОАО «Алтайкрайгазсервис».

3. С доставкой до дома. С 2020 года услуга доставки газовых баллонов населению не является регулируемой, и конечная стоимость баллона определяется исходя из двух составляющих: стоимость сжиженного газа и стоимость доставки баллона до потребителя. На каждую составляющую газоснабжающая организация обязана предоставить отдельный платежный документ (чек на сжиженный газ и отдельный чек на доставку). При этом регулируется только цена самого газа (применяется цена 31,99 руб./кг, с 1 июля 2021 — 32,99 руб./кг), а стоимость доставки баллона до дома согласно федеральному законодательству не подлежит государственному регулированию.

В настоящий момент происходит изменение федерального законодательства: в этом году ожидается внесение изменений в Методические указания по установлению розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения, после чего будет возобновлено регулирование услуги реализации сжиженного газа в баллонах с доставкой на дом.

При формировании розничных цен на сжиженный газ учитывается среднегодовая рыночная оптовая цена. В случаях, когда фактические оптовые цены превышают учтенный в тарифе уровень, предусмотрен механизм возмещения этой разницы в следующих периодах.

С учетом роста оптовых рыночных цен в 2020 году для предотвращения резкого скачка цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения в последующих периодах Правительством Алтайского края утвержден порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа.

Государство также реализует мероприятия, направленные на стабилизацию оптовых биржевых цен.

Важно отметить, что вне зависимости от изменения оптовых цен население защищено от роста цен на сжиженный газ для бытовых нужд. Основным государственным регуляторным механизмом в области цен и тарифов в коммунальной сфере является ограничение роста размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, определенное Жилищным кодексом: не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Данные индексы ежегодно утверждаются Губернатором для каждого муниципального образования региона.

Змеиногорский вестник