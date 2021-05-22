Змеиногорск: Вопросы по газу

18 Мая 2021 Вопросы по газу

Журналисты редакции «ЗВ» побеседовали со специалистами минстроя,газовых служб края, ЦУР региона и вот, что нам сегодня удалось выяснить.

1. Статистика роста цены на газ в крае с января по апрель 2021 года

Ответ: Максимальная розничная цена на сжиженный газ утверждена решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 15.12.2020 № 443. Цена на газ за период с января по май не изменялась.

2. Каким документом регламентировано повышение?

Ответ: Изменение максимальной розничной цены на сжиженный газ регламентируется решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. За период с января по май такого решения Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов не принимало.

3. Себестоимость доставки газа до Топчихи или иного населенного пункта?

Ответ: нет данных.

4. Есть ли ограничители роста цен на доставку?

Ответ: 23.04.2021 вступили в силу изменения в Методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, в части возврата государственного регулирования услуги доставки сжиженного газа. В связи с этим Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов проводится работа по сбору пакета документов для расчёта стоимости доставки газа и установления соответствующего тарифа.

5. Должен ли человек оплачивать доставку, если забирает баллон на газовом участке?

Ответ: На газовых участках ОАО «Алтайкрайгазсервис» выдача баллонов не осуществляется.

6. Как определяется стоимость доставки до потребителя в села района?

Ответ: 23.04.2021 вступили в силу изменения в Методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, в части возврата государственного регулирования услуги доставки сжиженного газа. В связи с этим Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов проводится работа по сбору пакета документов для расчёта стоимости доставки газа и установления соответствующего тарифа.

7. Обязаны ли газовики выдавать две квитанции- за газ и за доставку?

Ответ: При выдаче баллона потребителю выдаются два чека (за газ и за доставку)

8. Будет ли газовая служба обеспечивать техническое обследование плит и баллонов?

Ответ: ОАО «Алтайкрайгазсервис» производит техническое обслуживание баллонов. Обслуживание плит осуществляет организация, с которой собственником заключён договор на техническое обслуживание.

9. Предполагается ли рост стоимости газа в 2021?

Ответ: Согласно приложения к решению Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 15.12.2020 № 443 с 01.07.2021 предполагается увеличение максимальной розничной цены на сжиженный газ.

10. И вот ещё вопросы почему в маленькие баллоны теперь стали закачивать не по 10,а по 9 кг газа по цене 10 кг? На это обратили внимание жители многих районов края, включая и наш.

Ответ: В связи с высоким износом баллонного парка, для снижения риска возникновения аварийной ситуации, в баллоны заправляются 9 кг газа вместо 10 кг. Потребитель оплачивает стоимость приобретаемого газа, т.е. стоимость 9 кг.

Змеиногорский вестник