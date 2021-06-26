Змеиногорск: Вопросы-ответы по теме «Новые условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно после 1 апреля 2021

24 Июня 2021 Вопросы-ответы по теме «Новые условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно после 1 апреля 2021 Эти ответы на вопросы, подготовленные специалистами управления социальной поддержки Змеиногорского района, мы публикуем по просьбам наших земляков.

Кому полагается ежемесячная выплата?

Ежемесячная выплата предоставляется:

— гражданам РФ на детей – граждан РФ;

— одному из родителей или иному законному представителю ребенка, проживающему (пребывающему) на территории Алтайского края;

— на каждого рожденного, принятого под опеку ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включи-тельно;

— если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Алтайском крае на дату обращения (10665 рублей на каждого члена семьи).

При определении права учитываются доходы семьи и ее имущественная обеспе-ченность.

Кто входит в состав семьи?

В состав семьи включаются:

заявитель – родитель (опекун) ребенка;

супруг заявителя,

несовершеннолетние дети,

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, в том числе находящихся под опекой (за исключением таких детей, на-ходящихся в браке).

Когда обращаться за перерасчетом размера выплаты?

В любой день со 2 апреля по 31 декабря 2021 года. И при наличии права перерасчет размера будет произведен с 1 января 2021 года.

Какой механизм предоставления ежемесячной выплаты?

1) Вы подаете заявление через Единый портал госуслуг.

2) У Вас 5 рабочих дней чтобы принести, если необходимо, дополнительные доку-менты в управление социальной защиты населения.

3) Заявление рассматривается управлением в течении 10 рабочих дней, срок про-дляется еще на 20 рабочих дней в случае не поступления ответов на межведомственные запросы.

4) После принятия решения вы получаете уведомление о назначении либо отказе в назначении в Личный кабинет на Едином портале.

5) В случае принятия решения о назначении ежемесячной выплаты зачисление средств будет в следующем месяце.

Какие дополнительные документы необходимо принести?

По общему правилу предоставляете одно заявление.

Но граждане обязаны лично представить:

свидетельство о рождении (смерти) или браке, если акты гражданского состояния зарегистрированы компетентным органом иностранного государства;

документы, подтверждающие длительное лечение, службу в армии и др., если не-обходимо подтвердить объективные причины отсутствия доходов;

документы, подтверждающие доходы сотрудников и пенсионеров силовых ве-домств, предпринимателей, работающих в рамках специальных налоговых режимов и др., которые не подлежат получению в рамках межведомственного взаимодействия;

документы о наличии в собственности семьи автотранспортных и мототранспорт-ных средств, также жилых помещений, выданных в рамках предоставления мер социаль-ной поддержки органом социальной защиты Алтайского края.

о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в образовательной организации среднего общего или профессионального и высшего образования по очной форме обучения;

е) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или членов его се-мьи младше 23 лет в образовательной организации среднего общего или профессиональ-ного и высшего образования по очной форме обучения;

и т.д.

Список документов будет предложен при отправке заявления через Единый портал госуслуг.

За какой период учитывается доход?

Доход учитывается за последние 12 месяцев, предшествующих 4 календарным ме-сяцам перед месяцем подачи заявления. Например, при подаче заявления в апреле 2021 года, откладываем 4 месяца (март, февраль, январь, декабрь) и доходы будут учитываться за период с 01.12.2019 по 30.11.2020.

Дома и машины учитываются тоже за прошлый год?

Имущественная обеспеченность семьи оценивается на дату обращения за выплатой на основании сведений Росреестра и МВД.

Какие доходы должны быть, чтобы не было «нулевого дохода»?

У трудоспособного члена семьи должны быть доходы:

— от трудовой или творческой деятельности;

— от предпринимательской деятельности, включая доходы от самозанятости;

— пенсия;

— стипендия;

— денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

Что не учитывается в доход семьи?

В новых правилах перечень неучитываемых доходов расширился.

Не включаются:

— ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, произ-веденные за прошлые периоды;

— ежемесячные выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка, произ-веденные в отношении ребенка, на которого назначается (назначена) ежемесячная выпла-та, произведенных за прошлые периоды;

— единовременная материальная помощь в связи со стихийным бедствием или дру-гими чрезвычайными обстоятельствами;

— компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществ-ляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

— ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последую-щих детей до достижения ребенком возраста трех лет на ребенка, произведенных в отно-шении ребенка на которого назначена (назначается) ежемесячная выплата за прошлые пе-риоды;

— суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (при включении в состав семьи ребенка до 23 лет);

— материальная помощь на основе социального контракта.

Какие причины отсутствия дохода считаются объективными?

Ежемесячная выплата может быть назначена, если трудоспособные члены семьи не имеют дохода по объективной причине.

Среди них:

уход за ребенком в возрасте до 3 лет,

уход за ребенком-инвалидом или гражданином старше 80 лет,

очное обучение в высшем учебном заведении,

срочная служба в армии,

длительное лечение,

регистрация в органах занятости населения в качестве ищущего работу или безра-ботного (но не более 6 месяцев);

один из родителей в многодетной семье;

одинокий (единственный) родитель и другие.

Что такое имущественная обеспеченность семьи?

Имущественная обеспеченность семьи – это все имущество (движимое и недвижи-мое), принадлежащее семье на праве собственности.

Для получения ежемесячной выплаты в собственности у семьи может быть не бо-лее 1 объекта каждого вида:

1 дом;

1 квартира;

1 автомобиль;

1 самоходная машина (трактор и др.);

1 нежилое помещение;

1 гараж;

земельные участки не более 25 соток, для территорий сельских поселений не более 1 га.

Основание возникновения права собственности не учитываются.

Для многодетных семей есть исключения.

Здания и помещения, земля, переданные в рамках предоставления мер социальной поддержки многодетной семье не будут учитываться, также семье можно иметь 2 авто-мототранспортных средства.

Если ребенку уже 8 лет исполнилось в этом году, подавать на перерасчет?

Ответ.По заявлению будет проверено право на ежемесячную выплату и при его наличии перерасчет будет сделан за период с 1 января 2021 года до дня исполнения ребенку 8 лет.

Если нам назначат в размере 75% выплату, сколько нужно ждать, чтобы по-дать на 100%?

По одному заявлению управление будет сразу определять размер назначенной вы-платы 50%, 75% либо 100%. Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев с даты обращения. Например, выплата назначена 20 апреля 2021 года в размере 75% (7958, 25 руб.) и до 19 апреля 2022 года она будет осуществляться в таком размере.

Если подать заявление на перерасчет размера, в выплате откажут (не работаем), то и в старом размере платить не будут?

Получателям ежемесячной выплаты, в случае отказа по заявлению, поданному на перерасчет, выплата будет продолжена до истечения периода прежнего назначения. Т. е. если есть действующее назначение с июня 2020 года, то до июня 2021 года Вам будут платить выплату в ранее установленном размере.

Период назначения при обращении в апреле поменяется?

В случае принятия положительного решения новый период выплаты будет опреде-лен с апреля 2021 года по апрель 2022 года, то есть на 12 месяцев с даты обращения.

Кого считают одиноким или единственным родителем?

Одиноким является родитель, если в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце отсутствуют (стоит прочерк) либо сведения внесены со слов матери, что подтвер-ждается справкой ЗАГСА.

Единственный родитель – в случае, если второй родитель умер, пропал без вести.

Мы получаем на опекаемого ребенка денежное содержание, сможем обратиться за выплатой?

Да, после принятия нормативного акта можно будет подать заявление о назначении ежемесячной выплаты.

Обращаем внимание, что будет учитываться доход семьи и ее имущественная обеспеченность.

Субсидии ЖКХ входят в доход семьи при назначении ежемесячной выплаты?

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются все виды доходов, полу-ченные в денежной форме, в том числе субсидии ЖКХ, выплаты на детей и т.д.

Я работаю официально, муж – неофициально, 2 детей, сыну 6 лет, дочери 11 лет, нам положена выплата?

Доход учитывается официальный, то есть по сведениям из Федеральной налоговой службы.

Если доход отсутствует и объективной причины нет, то выплата не назначается.

Я мать-одиночка и не работаю, мне откажут в выплате?

Если родитель одинокий или единственный (вдова (вдовец) не работает, то это яв-ляется объективной причиной отсутствия дохода. По этой причине Вам отказать не смо-гут.

Если я не работаю так как двое детей 3 и 4 лет, часто болеют, и мы постоянно на больничных, а папы у нас нет. Это считается уважительной причиной?

К сожалению, лечение детей не является объективной причиной отсутствия дохода. Объективной причиной является только длительное лечение (свыше 3 месяцев) заявителя.

Ребенку уже 6 лет, в декабре подавала не прошла, но с июня 2020 нахожусь в декретном отпуске и с апреля думаю пройду. Вот и возник вопрос с апреля платить будут или с января всё выплатят?

Если ребенку более 3,5 лет, то выплата назначается с даты обращения,.

Что значит регистрация в центре занятости, но не более 6 месяцев?

Стоять на учете в центре занятости можно сколько угодно. Но объективной причи-ной отсутствия дохода будет зачтено только 6 месяцев.

Если, например, по старым правилам имели право, а по новым нет. Если одобрят до 1 апреля, то можно спокойно получать? Не заставят потом вернуть?

Если по новым правилам Вы не имеет право, выплата будет продолжена до истече-ния периода прежнего назначения. Деньги возвращать не надо.

Если в отношении троих моих детей установлено отцовство, входит ли их отец в состав семьи?

В состав семьи входит заявитель, его супруг, несовершеннолетние дети, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обуче-ния, в том числе находящихся под опекой (за исключением таких детей, находящихся в браке).

Если отец детей не является Вашим супругом на дату обращения, то в состав семьи его не включаете.

Если подали заявление в марте по старым правилам (не получали ни разу). Муж работает официально, а я не работаю. Получается, что мы не имеем права по-лучать выплату. Нам ее одобрят или уже нет?

Правила применяются по дате обращения. Если при обращении в марте Вам вы-плата будет назначена, она будет осуществляться в течение выплатного периода (12 меся-цев с даты назначения).

Мы многодетная семья, муж работает официально, я – нет, младшему ребёнку 4 года нам будет положена выплата?

Для многодетных семей отсутствие официального дохода у одного из родителей является объективной причиной. По данной причине Вам отказать не смогут.

Подскажите, если ребенку 9 апреля будет 8 лет, могу я подать на перерасчет? И будет ли выплаты за апрель?

Подать заявление можно до 31.12.2021, если право будет, то выплата будет произ-ведена с 01.01.2021 по 09.04.2021.

Я инвалид 3 группы, мать-одиночка, двое детей, не работаю, будет ли мне положена выплата?

Пенсия является доходом гражданина. Кроме того, одинокий родитель – объектив-ная причина отсутствия дохода.

Если мы оба не работаем с мужем, имеем ЛПХ, 2 детей, положена нам будет выплата?

Если дохода нет, и объективные причины отсутствуют, то выплата не положена. Занятия личным подсобным хозяйством нужно зарегистрировать в налоговом органе как самозанятость.

То, что я получала от центра занятости, эти выплаты тоже идут как доход?

В доход включаются все выплаты, получаемые гражданином: от Центра занятости, соцзащиты, Пенcионного фонда.

Не учитываются:

— сама ежемесячная выплата;

— ежемесячные выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка, произ-веденные в отношении ребенка, на которого назначается (назначена)

— единовременная материальная помощь в связи со стихийным бедствием или дру-гими чрезвычайными обстоятельствами;

— компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

— ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последую-щих детей до достижения ребенком возраста трех лет на ребенка, произведенных в отно-шении ребенка на которого назначена (назначается) ежемесячная выплата за прошлые пе-риоды;

— суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (при включении в состав семьи ребенка до 23 лет);

— материальная помощь на основе социального контракта.

Официальные алименты учитываются?

Учитываются все алименты. Но сумма получаемых алиментов указывается в заяв-лении.

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении.

Указание неполных или недостоверных сведений в заявлении является основанием для ОТКАЗА в назначении ежемесячной выплаты.

Мы многодетная семья и у нас 2 машины. Повлияет ли это на предоставление выплаты?

Для многодетных семей допускается иметь в собственности 2 автомобиля. Если по другим параметрам оценки Вы пройдете, то в выплате Вам не откажут.

Мы прописаны в квартире родителей. Она будет учитываться как наше имущество?

Нет. При оценке имущественной обеспеченности учитываются только объекты (дома, квартиры, машины и т.д.), находящиеся в собственности членов семьи (право заре-гистрировано).

У нас свой дом и бабушка оставила в наследство 1/5 своего дома. Нам теперь не назначат выплату?

Если в собственности имеется более одного дома, то будет рассчитываться их площадь. В этом случае общая площадь домов не должна превышать 40 кв м. на каждого члена семьи. Например, для семьи из 4-х человек – не более 160 кв м.

В прошлом году мы продали машину по доверенности и купили новую. Они обе будут учитываться?

Да, если право собственности на машину Ваш покупатель не оформил, то они обе будут считаться Вашими, поэтому по критерию имущественной обеспеченности Вы на выплату не проходите.

Президент говорил, что мамам детей от 3 до 7 лет трудно выйти на работу, а теперь если не работала, то ежемесячная выплата не положена?

В своем послании Президент справедливо указывал, что маме «зачастую трудно совмещать работу и уход за ребёнком». Эти трудности как раз зачастую и приводят к то-му, что мамы работают неполный день, используют разовые подработки.

Именно поэтому правило «нулевого дохода» не подразумевает, что мама была тру-доустроена на протяжении всего года и работала все это время на полную ставку. При назначении выплаты учитываются и авторские гонорары, и доход от самозанятости.

В прошлом году у меня были только выплаты детских пособий, я не работала. Сейчас устроилась на работу. Мне можно подавать на перерасчет размера ежемесячной выплаты?

Получение пособий и иных выплат на детей не является объективной причиной отсутствия дохода от трудовой деятельности, этот период попадает под определение «нулевой доход», поскольку в апреле доходы будут учитываться за период с декабря 2019 по ноябрь 2020. Если сейчас Вы трудоустроены, то подавать заявление на перерасчет размера ежемесячной выплаты следует не ранее, чем через 5 месяцев.

Рассмотрение заявления.

1 блок: оценка состава семьи (по сведениям ЗАГСА) и установление факта прожи-вания в Алтайском крае (МВД)

2 блок: оценка доходов: какие учитываются и не учитываются (сведения ФНС)

3 блок: оценка имущества (Росреестр , МВД)

Оценка комплексная, если доход ниже ПМ и имущество в установленном количе-стве, то выплата семье положена.

Змеиногорский вестник