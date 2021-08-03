Змеиногорск: Водолеям – деньги, Близнецам – любовь. Каких знаков зодиака ждёт большая удача в августе?

1 Августа 2021 Водолеям – деньги, Близнецам – любовь. Каких знаков зодиака ждёт большая удача в августе? Летом особенно хочется отдыхать, радоваться жизни и жить в любви. Желательно, чтобы ещё и деньги при этом были. Но многим приходится вместо этого работать и преодолевать постоянно возникающие трудности. А на отдых тем временем остался всего месяц тёплого времени года. Астрологи уверены, для большинства знаков август будет очень трудным месяцем, пишет dailyhoro.ru. Тем не менее некоторым повезёт: одни смогут разбогатеть, другие – встретят любовь, а третьи, наконец, решатся на переезд. Рассказываем, какой август знакам зодиака обещают астрологи.

Овны

Овнам в августе будет непросто. Особенно трудным выдастся первая половина месяца, уверены астрологи. Они советуют представителям знака экономить свои силы, эмоции и энергию. Все это обязательно понадобится в экстренных ситуациях, которые будут возникать одна за одной. Вполне может случиться так, что из-за чёрной полосы в жизни Овны почувствуют себя слабыми и беспомощными.

Чтобы этого не допустить, астрологи советуют абстрагироваться от всех происходящих неприятностей. В конце концов, все они преодолимы, если решать задачи постепенно. Неплохой способ пережить это время – взять отпуск или найти себе новое интересное увлечение. Это поможет представителям знака вновь почувствовать вкус жизни и прилив счастья. Вторая половина месяца станет для Овнов временем перемен: вас ждут события, которые в будущем обязательно приведут вас к победам.

Тельцы

Для Тельцов в августе наступит необычное, но очень важное время. Астрологи уверены: последний месяц лета отлично подходит для того, чтобы представители знака провели его в поиске себя. В этом могут помочь медитация, духовные практики и творчество. Важно проанализировать все свои действия и понять, что можно изменить.

Главное – не спешить с решениями. Звёзды дали вам возможность взять передышку, поднять голову и осмотреться. Если решать задачи постепенно и обдуманно, вы обязательно добьётесь нужного результата. Август же лучше посвятить планированию, а не активным действиям.

Близнецы

Близнецам в августе астрологи советуют избегать резких и спонтанных перемен. Самый лучший вариант – жить в привычном для себя режиме. Для новых проектов и свершений, если верить звёздам, найдётся более удачное время. Сейчас же стоит просто расслабиться и наслаждаться тем, что вас окружает. А новое придёт в вашу жизнь само собой. В том числе и любовь, если верить гороскопу на август: астрологи прогнозируют скорое появление второй половинки. А тем Близнецам, которые уже успели наладить свою личную жизнь, стоит больше внимания уделить отношениям, считают специалисты. Любимый человек может переживать и нервничать во второй половине августа и будет как никогда нуждаться в вашей поддержке.

Раки

А вот Ракам, кажется, совсем не повезло. Август станет для них месяцем бесконечных проблем и тревог. Представители знака будут раздражёнными и нервными, считают астрологи. Причём во всех сферах: в работе, в отдыхе и в личной жизни.

Остаётся только сделать глубокий вдох и набраться терпения. Неудачи случаются абсолютно у всех, напоминают астрологи. Нужно лишь не отказываться от поддержки друзей и расставить приоритеты, чему себя посвятить в последний месяц лета. Ещё один «лайфхак» от звезд: стоит больше прислушиваться к своей интуиции. Она поможет вам выйти победителем даже из, казалось бы, неразрешимой ситуации.

Львы

Для Львов остаток лета – тоже возможность поработать над собой. Внутренний мир представителей знака требует осмысления и перезагрузки. Так что стоит больше времени уделить своим хобби (или завести их, если их нет), гулять, расслабляться и думать о будущем. Поможет также и медитация.

Главное – не закрываться в себе наглухо, предупреждают астрологи. Наоборот, стоит открыться миру: посещать новые места, заводить знакомства и не стесняться тратить на себя деньги. Всё это поможет вам полюбить себя и почувствовать, чего же вы хотите от жизни.

А вот в любовных делах следует быть осторожнее. По мнению астрологов, в августе Львы серьёзно рискуют оказаться в любовном треугольнике. Главное, если уж так случилось – не строить лишних иллюзий. Помните, что в первую очередь нужно учитывать собственные интересы, а не чужие.

Девы

На фортуну в августе Девам точно надеяться не стоит. Она повернётся явно не лицом: в последний месяц лета представителей знака будут преследовать постоянные проблемы и неурядицы. Причём возникать они будут в самый неподходящий момент.

Чтобы прожить остаток лета без потерь, астрологи советуют больше доверять близким. Они всегда помогут в сложной ситуации и подскажут, в каком направлении двигаться. Кроме того, нужно больше отдыхать: когда голова не забита постоянными делами, то и расставить приоритеты гораздо проще.

Весы

Для Весов август – время перемен. И начать их неплохо бы с внешнего вида, считают астрологи. По мнению специалистов, спонтанная смена имиджа вполне поможет вам почувствовать себя немного другим человеком. А вслед за этим придут и другие изменения.

Поэтому отличным решением будет записаться к парикмахеру или на косметические процедуры, а также обновить гардероб. Новые вещи привлекут в вашу жизнь и новые возможности, верят специалисты.

Ещё один важный момент: нужно очень осторожно общаться с окружающими. Звёзды могут подстроить всё так, что вы рассоритесь с очень важными людьми. Да так сильно, что те ещё и надолго всё это запомнят. Поэтому Весам следует быть особенно тактичными в августе. А если у вас уже есть затяжной конфликт с кем-то из знакомых, то сейчас – лучший момент, чтобы помириться и забыть былые обиды.

Скорпионы

Скорпионам и без того несладко: предыдущие два месяца лета были полны бед и неурядиц. Звёзды готовы помочь с тем, чтобы в августе всё это исправить и найти, наконец, белую полосу в жизни. Правда, и лёгкой прогулки небесные светила не обещают. Чтобы всё вернулась в привычное русло, следует провести глубокий анализ своей жизни и попробовать увидеть себя со стороны.

Но и выпадать куда-то в астрал специалисты не советуют. Август подкинет Скорпионам несколько важных дел, которые придётся решать здесь и сейчас. Поэтому представителям знака нужно быть начеку и оставаться в тонусе.

Стрельцы

Стрельцы в августе будут вступать в конфликт со всеми, кого увидят. Если, конечно, не научатся держать эмоции в узде. И без того вспыльчивые представители знака, пережив несколько неурядиц, вполне могут начать вымещать свою злость на окружающих. Особенно если рядом окажется какой-нибудь энергетический вампир или провокатор.

По мнению астрологов, Стрельцам следует тщательнее выбирать своё окружение. А тех, кто уже находится рядом, нужно ценить и трижды подумать, прежде чем высказать им что-то обидное. Кроме того, представителям знака стоит научиться не вестись на провокации других людей. Сложный период, если верить звездам, закончится вместе с августом. Осенью наступит другое время, когда трудностей будет меньше.

Козероги

Козероги, похоже, проведут остаток лета в бесконечной тревоге. Астрологи объясняют, что во всём виновато неудачное расположение планет. Мол, даже мелким проблемам представители знака будут уделять столько внимания, что впадут в полное беспокойство. А отсюда – ощущение бесконечной безнадёги.

Чтобы избежать эмоциональных качелей, астрологи советуют не брать на себя слишком много. Лучше выделить несложную работу и ставить небольшие задачи. Тогда вы точно со всем справитесь и не будете переживать, что у вас ничего не выходит. А уже позже, когда вы вновь обретёте уверенность, можно будет приступить к большим проектам.

А вот для любви август – прекрасный месяц, если верить звёздам. Но Козерогам следует помнить – нужно научиться не только брать эмоции, но и давать их.

Водолеи

А вот у Водолеев, кажется, всё будет хорошо. Причём больше всего представителям знака повезёт в денежных вопросах. Астрологи разрешают даже не поскупиться на какую-нибудь дорогостоящую покупку. Мол, ваша продуктивность будет настолько высока, что вы отработаете все затраты.

Единственная опасность – критика окружающих, которую Водолеи зачастую принимают слишком близко к сердцу. Если научиться слушать себя, а не окружающих, то вы определённо станете чуточку счастливее.

Во второй половине месяца Водолеи, наконец, смогут отправиться в долгожданное путешествие. Причём не обязательно, что это будет отпуск. Возможно, вам предстоит важная, но очень увлекательная командировка. Относитесь к любой поездке как к приключению. И тогда вас ждёт множество новых эмоций.

Рыбы

Рыбам в августе придётся пережить серьёзные эмоциональные качели. Особенно тяжёлой выдастся первая неделя месяца. Перепады настроения будут происходить так часто, что будут мешать вам сосредоточиться на делах. Астрологи советуют Рыбам не придумывать себе лишнего и руководствоваться только фактами. Тогда часть переживаний отпадёт сама собой.

А в делах главное – не лениться. Если вы не будете ничего делать, то рискуете впасть в прострацию и уныние. Активность в работе и отдыхе – секрет продуктивного и плодотворного августа для Рыб.

https://www.amic.ru/voprosdnya/487053/

Змеиногорский вестник