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Алтайский край

Змеиногорск: Водители сообщают о мощной метели на дороге Барнаул – Рубцовск. Видео

Мар 9, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

5 Марта 2021 Водители сообщают о мощной метели на дороге Барнаул – Рубцовск. Видео Водители, которые едут по федеральной трассе Барнаул – Рубцовск, сообщают о сильнейшей метели и переметах на дороге. По словам автомобилистов, видимость практически нулевая. Видеозапись опубликована в сообществе «Инцидент Барнаул».


Напомним, в Алтайском крае объявили очередной штормпрогноз. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, после обеда пятницы и сутки субботы ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы до 23 метров. А также снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега). На дорогах сильная гололедица.

При этом будет тепло. Так, по краю ночами ожидается -5…-10 градусов, а в светлое время суток и вовсе обещают плюсовые температуры: от -4 до +2 градусов, по югу региона – до +7 градусов.

Амител

Змеиногорский вестник

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