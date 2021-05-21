Змеиногорск: Водителей стало больше

18 Мая 2021 Водителей стало больше

С начала этого года автошкола при МО ООГО ДОСААФ России г. Змеиногорска подготовила 43 водителя. Выпускники получили права категории B, что дает им право на вождение легкового автомобиля.

В этом году количество человек получивших права немного увеличилось.

Также, Автошкола ДОСААФ г. Змеиногорска подготовила 24 тракториста различных категорий. Водители сельскохозяйственных машин, погрузчиков и другой тяжелой техники очень востребованы предприятиями нашего района.

Змеиногорский вестник