Змеиногорск: Водитель скорой помощи спас из огня семью с детьми в Рубцовске

28 Апреля 2021 Водитель скорой помощи спас из огня семью с детьми в Рубцовске

Водителя автомобиля скорой помощи Николая Вострикова и дежурную бригаду наградили почетной грамотой за спасение семьи с детьми при пожаре, сообщают «Вести-Алтай».

Пожар случился в ночь на 9 апреля. Возвращавшиеся с вызова медики увидели зарево и услышали громкий треск лопающегося шифера.

«Когда мы подъехали, дом очень сильно горел, с крыши падали шифер и доски. Вход в дом был завален и охвачен огнём, пройти было невозможно. Пришлось разбить одно из окон, чтобы посмотреть, где находятся люди, — рассказал Востриков. — Потом я услышал крики и метнулся к другому окну, на нём оказалась решётка. Мне помогли её вырвать, а дальше начали вытаскивать пострадавших».

Благодаря своевременной помощи охваченный пламенем дом покинули двое взрослых и двое детей 7 и 8 лет. Им потребовалась госпитализация.

Амител

Змеиногорский вестник