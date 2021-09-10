Змеиногорск: Вода — будет!

7 Сентября 2021 Вода — будет! На фото вы видите, как прокладывают новые трубы для водоснабжения на улице Фролова. Эти работы осуществляются в рамках программы капитального ремонта водосетей города Змеиногорска. Контракт заключен с ООО «Авангард» на сумму 35 миллионов рублей освоить которые необходимо до 30 ноября 2021 года. На эти средства будет заменена система водоснабжения на 12 улицах города.

Жители улицы Фролова постоянно страдали от порывов водосетей и нехватки воды в домах. Теперь, как утверждают специалисты, острота проблемы будет снята!

Змеиногорский вестник