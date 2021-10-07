Змеиногорск: Во вторник 5 октября Россия запускает на МКС первую съемочную группу — обойдя NASA и Тома Круза

4 Октября 2021 Во вторник 5 октября Россия запускает на МКС первую съемочную группу — обойдя NASA и Тома Круза Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко проведут на космической станции 10 дней, снимая совместно с космонавтами первый полнометражный фильм о космосе.

Российское космическое агентство, Роскосмос, планирует запустить съемочную группу из двух человек на Международную космическую станцию (МКС) на ракете «Союз» на следующей неделе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко поднимутся на борт космического корабля вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, который стартует из Казахстана в 4:55 утра по восточному времени во вторник.

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко на тренировке перед экспедицией на Международную космическую станцию на космодроме Байконур в Казахстане, 19 сентября 2021 года.

Для Шкаплерова это будет четвертый полет в космос, когда он будет пилотировать космический корабль. На космической станции Пересильд и Шипенко планируют провести 10 дней, снимая фильм на части, принадлежащей России, с помощью космонавтов.В фильме, который называется «Вызов», Пересильд играет врача, который отправляется на МКС, чтобы спасти космонавта.

В фильме, который называется «Вызов», Пересильд играет врача, который отправляется на МКС, чтобы спасти космонавта, сообщает источник.

«Я не боюсь», — сказала Пересильд на недавней пресс-конференции. Тем не менее, добавила она, «страх — это нормально».

В рамках своих тренировок Пересильд совершила полет на параболическом самолете, который летает по дуге вверх и вниз, имитируя микрогравитацию на МКС в течение примерно 30 секунд за раз.

Актриса Юлия Пересильд перед своей экспедицией на Международную космическую станцию, 19 сентября 2021 года

«Первые две секунды страшно», — сказала Пересильд, по словам Times. » Потом это прекрасно». Актриса поделилась, что ей придется столкнуться с трудностями во время космической съемки. В частности, она будет самостоятельно делать грим и обходиться без светотехников и звукооператора.

По признанию Шипенко, его задача — показать ощущение космоса глазами обычного человека — медика, которого сыграет Юлия Пересильд. «Мы хотим, чтобы каждый человек был немного похож на нашего героя, — отметил он, — чтобы через ее игру каждый смог испытать ощущение космического путешествия». Три космонавта сыграют в фильме эпизодические роли.

Юлия может опередить Тома Круза и стать первым актером, снявшимся в космосе. В прошлом году в NASA объявили, что ведут переговоры с Крузом о съемках фильма на МКС, но сроки так и не были опубликованы.

Спустя несколько месяцев Роскосмос объявил о своей собственной космической киномиссии и объявил о проведении кастинга актрис для участия в фильме. В итоге агентство выбрало кандидатуру Пересильд и изменило график космических полетов, чтобы сделать возможным запуск в октябре.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко должны вернуться на Землю на другом космическом корабле «Союз» 16 октября и приземлиться в Казахстане сразу после полуночи по восточному времени на следующий день. Антон Шкаплеров останется на борту станции для выполнения своего шестимесячного дежурства, а космонавт Олег Новицкий завершит свое дежурство и вернется домой вместе со съемочной группой.

Астронавт НАСА Марк Ванде Хей и космонавт Петр Дубров, которые отправились на МКС вместе с Олегом Новицким, уступают свои места для возвращения актрисы и режиссера. Они вернутся на Землю в марте, проведя в космосе почти год. К тому времени полет Ванде Хей станет самым длительным космическим полетом, когда-либо совершенным американцем, побив предыдущий рекорд, принадлежавший астронавту Скотту Келли.

«Я не думаю, что это действительно мой рекорд — я думаю, что он будет принадлежать всей команде», — сказал Ванде Хей в интервью Insider в августе. «Это просто еще один шаг вперед для человечества. Я также не ожидаю, что это будет рекорд, который продержится очень долго, потому что мы все время делаем что-то более значительное и лучшее». Один год в космосе будет «каплей в море по сравнению с полетом на Марс», — добавил он.

2021 год — год космических путешественников-любителей.

Пересильд и Шипенко присоединятся к новой категории космических туристов и астронавтов-любителей.

В июле миллиардер Ричард Брэнсон совершил полет к границе космоса, испытав на себе микрогравитацию, пробыв там несколько минут на борту космического самолета, построенного его компанией Virgin Galactic. Затем, всего девять дней спустя, Джефф Безос поднялся на грань космоса на космическом корабле New Shepard, разработанном компанией Blue Origin, которую он основал в 2000 году.

Ранее в этом месяце SpaceX запустила на орбиту свой первый туристический экипаж. Миллиардер Джаред Айзекман зафрахтовал космический корабль Crew Dragon компании для трехдневного полета. В состав экипажа, получившего название Inspiration4, вошли Айзекман и еще три человека, ни один из которых не является профессиональным астронавтом. Тем не менее, команда прошла почти шестимесячную подготовку, чтобы управлять космическим кораблем.



Экипаж Inspiration4 внутри модели космического корабля Crew Dragon. Слева направо: Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Айзекман и Хейли Арсено.

Новые любительские полеты в космос еще впереди. В декабре японский миллиардер Юсаку Маэдзава планирует отправиться на космическом корабле «Союз» на МКС.

Затем в феврале SpaceX планирует запустить на космическую станцию трех коммерческих клиентов и одного профессионального астронавта для компании Axiom Space.

https://overclockers.ru/blog/amv212/show/56837/vo-vtornik-rossiya-zapuskaet-na-mks-pervuju-semochnuj…

Змеиногорский вестник