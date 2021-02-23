Змеиногорск: Вниманию получателей ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка : завершается беззаявительный период предоставления выплаты

19 Февраля 2021 Вниманию получателей ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка : завершается беззаявительный период предоставления выплаты

Постановлением Правительства Алтайского края от 22.12.2020 № 550 был установлен особый порядок предоставления ежемесячного пособия на ребенка. У граждан, у которых срок предоставления указанного пособия заканчивается в период с 01.04.2020 по 01.03.2021, и имеющим на него право, выплата пособия продляется автоматически, то есть без заявления и иных документов, со следующего дня после окончания предыдущего периода выплаты до 28.02.2021.

Для дальнейшего получения ежемесячного пособия получатели должны представить заявление и документы, подтверждающие право, до 01.03.2021. В случае непредоставления необходимых документов всем получателям ежемесячного пособия, выплата которым была продлена в беззаявительном порядке в указанный период, выплата пособия прекращается.

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» получателям, у которых срок выплаты ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка заканчивается в период с 01.04.2020 по 01.03.2021, она продляется автоматически без истребования у получателей заявления и иных документов до достижения ребенком двух либо трех лет (в зависимости от его возраста). Обращаем внимание, что начиная со 02.03.2021 для назначения выплаты на новый период необходимо подать заявление о назначении ежемесячной выплаты с требуемыми документами.

Для определения права на перечисленные выше пособия граждане вправе обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (его филиал) либо в управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания). Также заявление и документы можно направить в электронном виде с использованием федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для сведения сообщаем, что с информацией о перечне необходимых документов для назначения пособия и условиях его предоставления можно ознакомиться на официальном сайте Минсоцзащиты Алтайского края по адресу: www.aksp.ru в разделе «Социальные выплаты», а также у специалистов управления социальной защиты по телефону: (8 385 87) 2 11 46.

Змеиногорский вестник