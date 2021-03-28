Змеиногорск: ВНИМАНИЕ! Важная информация по ежемесячным выплатам на детей от 3 до 7 лет включительно!

25 Марта 2021 ВНИМАНИЕ! Важная информация по ежемесячным выплатам на детей от 3 до 7 лет включительно!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Специалисты управлений социальной защиты населения с большой ответственностью готовятся к началу приёма документов на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Обращаемся к Вам с большой просьбой – НЕ ТОРОПИТЕСЬ СДЕЛАТЬ ВСЁ В ОДИН ДЕНЬ – после 1 АПРЕЛЯ, чтобы не ПЕРЕГРУЖАТЬ электронные ресурсы и исключить создание АВРАЛЬНОГО режима работы для специалистов, назначающих не только данную выплату, но и все другие виды детских пособий, ведут консультирование семей с детьми.

Подать заявление можно в любое время со 2 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года и при наличии права перерасчет размера будет произведен с 1 января 2021 года.

При подаче заявления в любой день в течение апреля доход семьи будет учитываться за период с 01.12.2019 по 30.11.2020.

Обращаем внимание, что выплата в новом размере начнется не ранее мая 2021 года.

Змеиногорский вестник